Рейтинг@Mail.ru
Мединский прокомментировал празднование Рождества на Украине - РИА Новости, 25.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
18:58 25.12.2025 (обновлено: 19:17 25.12.2025)
https://ria.ru/20251225/medinskij-2064708941.html
Мединский прокомментировал празднование Рождества на Украине
Мединский прокомментировал празднование Рождества на Украине - РИА Новости, 25.12.2025
Мединский прокомментировал празднование Рождества на Украине
Помощник президента РФ Владимир Мединский в беседе с РИА Новости прокомментировал празднование Рождества на Украине 25 декабря. РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T18:58:00+03:00
2025-12-25T19:17:00+03:00
в мире
украина
россия
владимир зеленский
владимир мединский
алексей гончаренко
верховная рада украины
религия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/09/2021851477_0:125:3072:1853_1920x0_80_0_0_f81ed24a71c59e5b90bbf0b651aed105.jpg
https://ria.ru/20251223/ukraina-2064066383.html
https://ria.ru/20251225/ukraina-2064648981.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/09/2021851477_253:0:2984:2048_1920x0_80_0_0_ecd51947a3e8901c3b62420fef8affaa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, владимир зеленский, владимир мединский, алексей гончаренко, верховная рада украины
В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Владимир Мединский, Алексей Гончаренко, Верховная Рада Украины, Религия
Мединский прокомментировал празднование Рождества на Украине

Мединский прокомментировал празднование Рождества на Украине 25 декабря

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкВладимир Мединский
Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Владимир Мединский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Помощник президента РФ Владимир Мединский в беседе с РИА Новости прокомментировал празднование Рождества на Украине 25 декабря.
Владимир Зеленский в июле 2023 года подписал закон, что на Украине Рождество официально празднуется по новоюлианскому календарю 25 декабря.
Распятие в храме - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
На Украине три прихода ПЦУ решили праздновать Рождество 7 января
23 декабря, 13:08
"Это власти Украины. Народ не особо, по-моему, празднует", - сказал Мединский.
Он уточнил, что на западе Украины католическое Рождество, вероятно, отмечается.
"Где-то на западе, наверное, празднуют", - сказал собеседник агентства.
Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) сообщил, что кабинет министров Украины согласовал указ Владимира Зеленского о праздновании 7 января Дня программиста. Депутат Рады Артем Дмитрук заявил, что Зеленский таким образом пытается заменить празднование Рождества чем-то второстепенным и демонстрирует полное неуважение к христианам.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Зеленский унизил верующих в рождественском поздравлении, заявили в Раде
Вчера, 15:51
 
РелигияВ миреУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийВладимир МединскийАлексей ГончаренкоВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала