Мединский прокомментировал празднование Рождества на Украине

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Помощник президента РФ Владимир Мединский в беседе с РИА Новости прокомментировал празднование Рождества на Украине 25 декабря.
Владимир Зеленский в июле 2023 года подписал закон, что на Украине Рождество официально празднуется по новоюлианскому календарю 25 декабря.
23 декабря, 13:08
"Это власти Украины. Народ не особо, по-моему, празднует", - сказал Мединский.
Он уточнил, что на западе Украины католическое Рождество, вероятно, отмечается.
"Где-то на западе, наверное, празднуют", - сказал собеседник агентства.
Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) сообщил, что кабинет министров Украины согласовал указ Владимира Зеленского о праздновании 7 января Дня программиста. Депутат Рады Артем Дмитрук заявил, что Зеленский таким образом пытается заменить празднование Рождества чем-то второстепенным и демонстрирует полное неуважение к христианам.