Мединский прокомментировал смену флага СССР над Кремлем в 1991 году
Россия всегда остается собой, как ее ни называй, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский, комментируя смену советского флага на Российский триколор над РИА Новости, 25.12.2025
Мединский: как Россию ни называй, она всегда остается собой