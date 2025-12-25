Рейтинг@Mail.ru
Мединский прокомментировал смену флага СССР над Кремлем в 1991 году - РИА Новости, 25.12.2025
18:42 25.12.2025
Мединский прокомментировал смену флага СССР над Кремлем в 1991 году
Мединский прокомментировал смену флага СССР над Кремлем в 1991 году - РИА Новости, 25.12.2025
Мединский прокомментировал смену флага СССР над Кремлем в 1991 году
Россия всегда остается собой, как ее ни называй, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский, комментируя смену советского флага на Российский триколор над РИА Новости, 25.12.2025
Мединский прокомментировал смену флага СССР над Кремлем в 1991 году

Мединский: как Россию ни называй, она всегда остается собой

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Россия всегда остается собой, как ее ни называй, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский, комментируя смену советского флага на Российский триколор над Кремлем в 1991 году.
Мединский в своем Telegram-канале опубликовал изображения, на которых над Кремлем спускают флаг СССР и поднимают Российский триколор. Помощник президента РФ отметил, что это событие в разные времена воспринималось и будут восприниматься по-разному.
"Как Россию ни называй: Великое княжество, Царство, Империя, Союз, Федерация, она всегда остается собой. Навсегда", - подчеркнул Мединский.
Флаг России размером 30 на 50 метров развернули в Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
В Петропавловской крепости в Петербурге развернули огромный триколор
22 августа, 16:54
 
РоссияСССРВладимир Мединский
 
 
