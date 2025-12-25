Матыцин назвал лучшего российского спортсмена 2025 года

«

"До недавнего времени назвал бы Александра Овечкина, - сказал Матыцин, ответив на вопрос о том, кого он считает лучшим российским спортсменом года. - У (вратаря "ПСЖ") Матвея Сафонова был блестящий и ярчайший успех, но подвиг и рекорд Александра Овечкина сохраняется".