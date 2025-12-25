Рейтинг@Mail.ru
Матыцин назвал лучшего российского спортсмена 2025 года
25.12.2025
Матыцин назвал лучшего российского спортсмена 2025 года
Матыцин назвал лучшего российского спортсмена 2025 года
Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Олег Матыцин в разговоре с РИА Новости назвал нападающего и капитана клуба Национальной хоккейной... РИА Новости Спорт, 25.12.2025
https://ria.ru/20251224/khokkey-2064230192.html
спорт, олег матыцин, уэйн гретцки, александр овечкин, матвей сафонов, вашингтон кэпиталз, национальная хоккейная лига (нхл)
Спорт, Олег Матыцин, Уэйн Гретцки, Хоккей, Александр Овечкин, Матвей Сафонов, Вашингтон Кэпиталз, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Матыцин назвал лучшего российского спортсмена 2025 года

Матыцин назвал Овечкина лучшим российским спортсменом 2025 года

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Олег Матыцин в разговоре с РИА Новости назвал нападающего и капитана клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина лучшим российским спортсменом 2025 года.
В апреле Овечкин обошел канадца Уэйна Гретцки (894 гола) по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ и стал лучшим снайпером в истории лиги. По состоянию на конец года в активе 40-летнего россиянина 911 голов в "регулярках" лиги.
«

"До недавнего времени назвал бы Александра Овечкина, - сказал Матыцин, ответив на вопрос о том, кого он считает лучшим российским спортсменом года. - У (вратаря "ПСЖ") Матвея Сафонова был блестящий и ярчайший успех, но подвиг и рекорд Александра Овечкина сохраняется".

Вратарь сборной России по футболу Сафонов в декабре принял участие в четырех матчах за "ПСЖ", включая финал Межконтинентального кубка против бразильского "Фламенго" (1:1, 2:1 - по пенальти). В серии послематчевых пенальти голкипер первым в истории отразил четыре подряд одиннадцатиметровых удара в турнирах под эгидой ФИФА. После матча стало известно, что Сафонов отразил два пенальти с переломом левой руки.
«
"Они оба, несмотря на то, что выступают за рубежом, всегда с признательностью говорят и подчеркивают, что здесь они были сформированы и воспитаны, здесь их тренеры, родные команды, семьи. Как говорят в Китае: "Пусть распускаются 100 цветов, пусть соревнуются 100 школ". Они друг друга вдохновляют и в спорте, и в поведении, и в представлении нашей страны за рубежом", - отметил собеседник агентства.
