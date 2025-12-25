Матыцин назвал лучшего российского спортсмена 2025 года

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Олег Матыцин в разговоре с РИА Новости назвал нападающего и капитана клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина лучшим российским спортсменом 2025 года.
В апреле Овечкин обошел канадца Уэйна Гретцки (894 гола) по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ и стал лучшим снайпером в истории лиги. По состоянию на конец года в активе 40-летнего россиянина 911 голов в "регулярках" лиги.
«
"До недавнего времени назвал бы Александра Овечкина, - сказал Матыцин, ответив на вопрос о том, кого он считает лучшим российским спортсменом года. - У (вратаря "ПСЖ") Матвея Сафонова был блестящий и ярчайший успех, но подвиг и рекорд Александра Овечкина сохраняется".
Вратарь сборной России по футболу Сафонов в декабре принял участие в четырех матчах за "ПСЖ", включая финал Межконтинентального кубка против бразильского "Фламенго" (1:1, 2:1 - по пенальти). В серии послематчевых пенальти голкипер первым в истории отразил четыре подряд одиннадцатиметровых удара в турнирах под эгидой ФИФА. После матча стало известно, что Сафонов отразил два пенальти с переломом левой руки.
«
"Они оба, несмотря на то, что выступают за рубежом, всегда с признательностью говорят и подчеркивают, что здесь они были сформированы и воспитаны, здесь их тренеры, родные команды, семьи. Как говорят в Китае: "Пусть распускаются 100 цветов, пусть соревнуются 100 школ". Они друг друга вдохновляют и в спорте, и в поведении, и в представлении нашей страны за рубежом", - отметил собеседник агентства.