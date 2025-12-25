Рейтинг@Mail.ru
14:32 25.12.2025
Новогодний забег состоится в олимпийском комплексе "Лужники"
Новогодний забег состоится в олимпийском комплексе "Лужники" - РИА Новости, 25.12.2025
Новогодний забег состоится в олимпийском комплексе "Лужники"
Новогодний забег на две дистанции состоится в олимпийском комплексе "Лужники" 31 декабря 2025 года, сообщает пресс-служба Департамента спорта города Москвы,... РИА Новости, 25.12.2025
Спорт, Москва
Новогодний забег состоится в олимпийском комплексе "Лужники"

Новогодний забег в комплексе "Лужники" пройдет 31 декабря

© Фото : пресс-служба департамента спорта МосквыНовогодний забег в олимпийском комплексе "Лужники"
Новогодний забег в олимпийском комплексе Лужники - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© Фото : пресс-служба департамента спорта Москвы
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Новогодний забег на две дистанции состоится в олимпийском комплексе "Лужники" 31 декабря 2025 года, сообщает пресс-служба Департамента спорта города Москвы, который является организатором мероприятия.
Забег станет одним из центральных спортивных событий новогодней ночи в столице. Он рассчитан как на любителей спортивного образа жизни, так и на профессиональных бегунов. Дистанция на 1 километр подойдет для участников с детьми и тех, кто только начинает знакомство с беговыми мероприятиями. На дистанции 5 километров будет действовать электронный хронометраж, который позволит участникам точно зафиксировать свое первое спортивное достижение нового года.
Маршрут проложен по зимней территории комплекса, обеспечен освещением и навигацией, а на финише участников ждет горячий чай и зоны для перекуса.
Вечерняя беговая программа начнется в 22:00 с открытия стартового городка и выдачи номеров. В 23:00 состоится старт дистанции на 1 километр. За несколько минут до полуночи, в 23:55, участники и зрители соберутся на общий предновогодний отсчет, после которого, ровно в 00:00, будет дан старт забегу на 5 километров. Награждение победителей начнется в 00:30, при этом все дети и участники забега на 5 километров получат памятную медаль.
Для детей будет подготовлена отдельная зона с аниматорами и развлекательными активностями. Это позволит родителям выйти на старт, зная, что их ребенок проводит время интересно и под присмотром.
Регистрация уже открыта на сайте проекта. Для дистанции 5 километров потребуется медицинский допуск, для 1 километра — расписка, которую можно сделать в зоне выдачи стартовых пакетов. Их можно будет получить 31 декабря с 22.00 на территории "Лужников".
 
