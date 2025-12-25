Новогодний забег состоится в олимпийском комплексе "Лужники"

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Новогодний забег на две дистанции состоится в олимпийском комплексе "Лужники" 31 декабря 2025 года, сообщает пресс-служба Департамента спорта города Москвы, который является организатором мероприятия.

Забег станет одним из центральных спортивных событий новогодней ночи в столице. Он рассчитан как на любителей спортивного образа жизни, так и на профессиональных бегунов. Дистанция на 1 километр подойдет для участников с детьми и тех, кто только начинает знакомство с беговыми мероприятиями. На дистанции 5 километров будет действовать электронный хронометраж, который позволит участникам точно зафиксировать свое первое спортивное достижение нового года.

Маршрут проложен по зимней территории комплекса, обеспечен освещением и навигацией, а на финише участников ждет горячий чай и зоны для перекуса.

© Фото : пресс-служба департамента спорта Москвы Новогодний забег в олимпийском комплексе "Лужники" © Фото : пресс-служба департамента спорта Москвы Новогодний забег в олимпийском комплексе "Лужники"

Вечерняя беговая программа начнется в 22:00 с открытия стартового городка и выдачи номеров. В 23:00 состоится старт дистанции на 1 километр. За несколько минут до полуночи, в 23:55, участники и зрители соберутся на общий предновогодний отсчет, после которого, ровно в 00:00, будет дан старт забегу на 5 километров. Награждение победителей начнется в 00:30, при этом все дети и участники забега на 5 километров получат памятную медаль.

Для детей будет подготовлена отдельная зона с аниматорами и развлекательными активностями. Это позволит родителям выйти на старт, зная, что их ребенок проводит время интересно и под присмотром.