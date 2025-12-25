Рейтинг@Mail.ru
"Локомотив" — "Динамо Москва": смотреть онлайн матч КХЛ 25 декабря
Хоккей
 
15:43 25.12.2025
"Локомотив" — "Динамо Москва": смотреть онлайн матч КХЛ 25 декабря
"Локомотив" — "Динамо Москва": смотреть онлайн матч КХЛ 25 декабря
"Локомотив" и "Динамо Москва" встретятся в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. РИА Новости Спорт, 25.12.2025
https://ria.ru/20251224/drakony-2064470997.html
"Локомотив" — "Динамо Москва": смотреть онлайн матч КХЛ 25 декабря

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. "Локомотив" и "Динамо Москва" встретятся в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Во сколько начало

Встреча состоится 25 декабря и начнется в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн

Прямая трансляция матча доступна в онлайн-кинотеатре Кинопоиск. Следить за игрой также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.
Бен Харпур - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
"Шанхайские драконы" по буллитам победили "Спартак" в матче КХЛ
24 декабря, 22:14
 
