Рейтинг@Mail.ru
Новосибирский "Локомотив" вышел в финал Суперкубка России по волейболу - РИА Новости Спорт, 25.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Игорь Кобзарь - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Волейбол
 
18:08 25.12.2025
https://ria.ru/20251225/lokomotiv-2064693743.html
Новосибирский "Локомотив" вышел в финал Суперкубка России по волейболу
Новосибирский "Локомотив" вышел в финал Суперкубка России по волейболу - РИА Новости Спорт, 25.12.2025
Новосибирский "Локомотив" вышел в финал Суперкубка России по волейболу
Новосибирский "Локомотив" обыграл московское "Динамо" в полуфинальном матче мужского Суперкубка России по волейболу. РИА Новости Спорт, 25.12.2025
2025-12-25T18:08:00+03:00
2025-12-25T18:08:00+03:00
волейбол
спорт
локомотив (новосибирск)
динамо (москва)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/19/2064693276_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_957021c8747e76e7bef736837f302beb.jpg
https://ria.ru/20251221/dinamo-2063712344.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/19/2064693276_0:0:1193:895_1920x0_80_0_0_592e8ecc8ce9b96f7a1d86ac9cd3ea6d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, локомотив (новосибирск), динамо (москва)
Волейбол, Спорт, Локомотив (Новосибирск), Динамо (Москва)
Новосибирский "Локомотив" вышел в финал Суперкубка России по волейболу

Новосибирский "Локомотив" сыграет в финале Суперкубка России по волейболу

© Соцсети Всероссийской федерации волейболаВолейболисты новосибирского "Локомотива"
Волейболисты новосибирского Локомотива - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© Соцсети Всероссийской федерации волейбола
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Новосибирский "Локомотив" обыграл московское "Динамо" в полуфинальном матче мужского Суперкубка России по волейболу.
Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 3-1 (21:25, 25:20, 25:13, 30:28) в пользу новосибирской команды.
"Локомотив", который является действующим обладателем Кубка России, в четвертый раз играет за Суперкубок. Соперником команды станет победитель матча между казанским "Зенитом" (чемпион России) и петербургским "Зенитом" (финалист чемпионата и Кубка страны).
Суперкубок впервые проходит при участии четырех команд.
Волейболистки казанского Динамо - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Волейболистки казанского "Динамо" в четвертый раз взяли Суперкубок России
21 декабря, 22:57
 
ВолейболСпортЛокомотив (Новосибирск)Динамо (Москва)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Динамо Москва
    0
    2
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Торпедо НН
    ЦСКА
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Трактор
    1
    6
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Северсталь
    Сочи
    4
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Барыс
    Автомобилист
    1
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Амур
    4
    2
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Шанхайские Драконы
    Спартак Москва
    4
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала