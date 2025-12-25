Алентова до последних дней блистала на сцене театра, рассказала Любимова

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Министр культуры РФ Ольга Любимова, вспоминая народную артистку РФ Веру Алентову, рассказала, что актриса до последних дней выходила на сцену родного Театра Пушкина и блистала, исполняя различные роли.

"Не могу не упомянуть о труппе московского Театра Пушкина, в этом замечательном театре Вера Валентиновна трудилась до последних дней, выходила на сцену и блистала. Казалось бы, еще недавно мы праздновали ее юбилей, Евгений Писарев подготовил специальную постановку. Она выходила на сцену совершенно дивно. Это (эти спектакли - ред.) всегда, конечно, проходили с аншлагами. Ее любили люди самых разных поколений. Конечно, ее роль в фильме "Москва слезам не верит" навсегда вместе с нами, абсолютно культовое кино с достойной наградой "Оскар", - сказала она "Известиям".

По словам Любимовой , она виделась с Алентовой буквально в начале недели во ВГИКе , где актриса была вместе с дочерью, актрисой и телеведущей Юлией Меньшовой

"Когда ушел Владимир Меньшов , Юлия Владимировна (Меньшова, дочь Меньшова и Алентовой - ред.) подхватила этот курс (во ВГИКе - ред.). Они вместе с Верой Валентиновой трудились. Это был очень дорогой союз для нас - союз талантливой мамы и дочери. Конечно, сейчас я думаю, что и коллектив ВГИКа очень грустит и еще не может поверить (в уход Алентовой - ред.)", - добавила министр.

Любимова также отметила, что когда уходят мэтры, остается ощущение, что вместе с ними уходит целая эпоха.

"Когда уходят наши фантастические мастера, каждая потеря - это такой удар - и по тем, кто трудился вместе с ними, и по тем, кто учился у этих мастеров, и, конечно, по нашим зрителям, которые с любовью вспоминают каждую роль", - заключила министр.

Алентова родилась 21 февраля 1942 года в городе Котлас Архангельской области . В 1965 году окончила Школу-студию МХАТ, затем ее приняли в труппу Театра имени Пушкина. С 2009 года она руководила актерско-режиссерской мастерской во ВГИКе.

Актриса наиболее известна по главной роли в фильме "Москва слезам не верит". Она также снялась в таких кинокартинах, как "Завтра была война", "Ширли-мырли", "Зависть богов", "И все-таки я люблю...", "Дорога без конца" и других.