Рейтинг@Mail.ru
Алентова до последних дней блистала на сцене театра, рассказала Любимова - РИА Новости, 25.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:13 25.12.2025 (обновлено: 18:21 25.12.2025)
https://ria.ru/20251225/ljubimov-2064695519.html
Алентова до последних дней блистала на сцене театра, рассказала Любимова
Алентова до последних дней блистала на сцене театра, рассказала Любимова - РИА Новости, 25.12.2025
Алентова до последних дней блистала на сцене театра, рассказала Любимова
Министр культуры РФ Ольга Любимова, вспоминая народную артистку РФ Веру Алентову, рассказала, что актриса до последних дней выходила на сцену родного Театра... РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T18:13:00+03:00
2025-12-25T18:21:00+03:00
россия
котлас
архангельская область
ольга любимова
владимир меньшов
вера алентова
вгик
театр имени маяковского
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/19/2064694978_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3b49cc039674e115c837a06ddd55f67e.jpg
https://ria.ru/20251225/alentova-2064620037.html
https://ria.ru/20251225/alentova-2064673665.html
https://ria.ru/20251225/proschanie-2064694029.html
россия
котлас
архангельская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/19/2064694978_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_d8794fd3a433d350f5296281e1a49326.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, котлас, архангельская область, ольга любимова, владимир меньшов, вера алентова, вгик, театр имени маяковского, умерла вера алентова
Россия, Котлас, Архангельская область, Ольга Любимова, Владимир Меньшов, Вера Алентова, ВГИК, Театр имени Маяковского, Умерла Вера Алентова
Алентова до последних дней блистала на сцене театра, рассказала Любимова

Любимова: Алентова до последних дней блистала в разных ролях в Театре Пушкина

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАфиша спектакля "Мадам Рубинштейн" в Театре имени Пушкина
Афиша спектакля Мадам Рубинштейн в Театре имени Пушкина - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Афиша спектакля "Мадам Рубинштейн" в Театре имени Пушкина. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Министр культуры РФ Ольга Любимова, вспоминая народную артистку РФ Веру Алентову, рассказала, что актриса до последних дней выходила на сцену родного Театра Пушкина и блистала, исполняя различные роли.
В четверг в Театре Пушкина сообщили, что Алентова скончалась, ей было 83 года. Позднее в Театре имени Маяковского, где прошло прощание с народным артистом РФ Анатолием Лобоцким, уточнили, что актрисе стало плохо на церемонии прощания, ее оперативно госпитализировали, но, к сожалению, не спасли.
41-й ММКФ. Церемония открытия - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Катерина, Светлана, мадам Рубинштейн: многоликая Вера Алентова
Вчера, 16:25
"Не могу не упомянуть о труппе московского Театра Пушкина, в этом замечательном театре Вера Валентиновна трудилась до последних дней, выходила на сцену и блистала. Казалось бы, еще недавно мы праздновали ее юбилей, Евгений Писарев подготовил специальную постановку. Она выходила на сцену совершенно дивно. Это (эти спектакли - ред.) всегда, конечно, проходили с аншлагами. Ее любили люди самых разных поколений. Конечно, ее роль в фильме "Москва слезам не верит" навсегда вместе с нами, абсолютно культовое кино с достойной наградой "Оскар", - сказала она "Известиям".
По словам Любимовой, она виделась с Алентовой буквально в начале недели во ВГИКе, где актриса была вместе с дочерью, актрисой и телеведущей Юлией Меньшовой.
"Когда ушел Владимир Меньшов, Юлия Владимировна (Меньшова, дочь Меньшова и Алентовой - ред.) подхватила этот курс (во ВГИКе - ред.). Они вместе с Верой Валентиновой трудились. Это был очень дорогой союз для нас - союз талантливой мамы и дочери. Конечно, сейчас я думаю, что и коллектив ВГИКа очень грустит и еще не может поверить (в уход Алентовой - ред.)", - добавила министр.
Памяти актрисы Веры Алентовой - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Памяти актрисы Веры Алентовой
Вчера, 17:09
Любимова также отметила, что когда уходят мэтры, остается ощущение, что вместе с ними уходит целая эпоха.
"Когда уходят наши фантастические мастера, каждая потеря - это такой удар - и по тем, кто трудился вместе с ними, и по тем, кто учился у этих мастеров, и, конечно, по нашим зрителям, которые с любовью вспоминают каждую роль", - заключила министр.
Алентова родилась 21 февраля 1942 года в городе Котлас Архангельской области. В 1965 году окончила Школу-студию МХАТ, затем ее приняли в труппу Театра имени Пушкина. С 2009 года она руководила актерско-режиссерской мастерской во ВГИКе.
Актриса наиболее известна по главной роли в фильме "Москва слезам не верит". Она также снялась в таких кинокартинах, как "Завтра была война", "Ширли-мырли", "Зависть богов", "И все-таки я люблю...", "Дорога без конца" и других.
В 1992 году Алентова получила звание народной артистки России.
Вера Алентова - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Прощание с Верой Алентовой пройдет 29 декабря
Вчера, 18:08
 
РоссияКотласАрхангельская областьОльга ЛюбимоваВладимир МеньшовВера АлентоваВГИКТеатр имени МаяковскогоУмерла Вера Алентова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала