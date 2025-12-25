Ликсутов: в ОЭЗ Москвы стартовало производство по офсету

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. На территории столичной особой экономической зоны "Технополис Москва" стартовал выпуск медицинских изделий, заявил заместитель московского градоначальника по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Он подчеркнул, что столица помогает компаниям, выпускающим социально значимые товары, а также оформляет с ними офсетные контракты по распоряжению мэра города Сергея Собянина.
«
"Инвестор вложил 200 миллионов рублей в налаживание выпуска абсорбирующего белья на площадке “Руднево” ОЭЗ “Технополис Москва”. В свою очередь, город обязуется приобретать в среднем 39 миллионов изделий ежегодно в течение 10 лет", – приводит пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) города слова Ликсутова.
Отмечается, что Москва заключила уже второй офсетный договор с предприятием "КамиллаМед". По первому поставки в социальные учреждения города идут с 2023 года.
"Благодаря офсетам в столице запущено десять новых производств, восемь из которых обеспечивают поставки лекарств, медицинских изделий, детского питания в учреждения социальной направленности. В общей сложности в реализацию этих промышленных проектов инвесторы вложили свыше 25 миллиардов рублей", – заявил министр столичного правительства, глава ДИПП города Анатолий Гарбузов.
Ликсутов в интервью телеканалу "Москва 24", что за год город оформил восемь офсетных контрактов. Предприятия инвестируют в новые и обновленные производства не менее 4,3 миллиарда рублей.
За восемь лет – с 2017 года – столичные власти оформили 36 офсетных договоров. По ним в московские учреждения доставляют различные товары, среди которых – продукты для молочно-раздаточных пунктов, медизделия, лифтовое оборудование и другие. В предприятиях всего появится более 9 тысяч новых мест для трудоустройства. Объем закупок – более 734 миллиардов рублей.
По десяти договорам для нужд столицы уже поставляются товары – обновление и строительство производств по ним уже закончилось.
Ранее Гарбузов рассказал, что cтроительная готовность индустриального парка "Сенькино", который расположен на территории новой Москвы, составляет 50%.