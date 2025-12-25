Рейтинг@Mail.ru
Ликсутов: в ОЭЗ Москвы стартовало производство по офсету - РИА Новости, 25.12.2025
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
20:20 25.12.2025
https://ria.ru/20251225/liksutov-2064721597.html
Ликсутов: в ОЭЗ Москвы стартовало производство по офсету
Ликсутов: в ОЭЗ Москвы стартовало производство по офсету - РИА Новости, 25.12.2025
Ликсутов: в ОЭЗ Москвы стартовало производство по офсету
На территории столичной особой экономической зоны "Технополис Москва" стартовал выпуск медицинских изделий, заявил заместитель московского градоначальника по...
2025-12-25T20:20:00+03:00
2025-12-25T20:20:00+03:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
максим ликсутов
москва
анатолий гарбузов
поддержка бизнеса
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/19/2064721262_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d53f89e1030920472bb8bb753bc13d50.jpg
москва
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/19/2064721262_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f3c6d88217514769e0d7dff07bc425d6.jpg
1920
1920
true
максим ликсутов , москва, анатолий гарбузов, поддержка бизнеса
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Максим Ликсутов , Москва, Анатолий Гарбузов, Поддержка бизнеса
Ликсутов: в ОЭЗ Москвы стартовало производство по офсету

Ликсутов: в ОЭЗ Москвы стартовало производство медизделий по офсетному контракту

© Фото : Пресс-служба ДИППРабота компании "ВИП Камилла"
Работа компании ВИП Камилла - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© Фото : Пресс-служба ДИПП
Работа компании "ВИП Камилла"
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. На территории столичной особой экономической зоны "Технополис Москва" стартовал выпуск медицинских изделий, заявил заместитель московского градоначальника по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Он подчеркнул, что столица помогает компаниям, выпускающим социально значимые товары, а также оформляет с ними офсетные контракты по распоряжению мэра города Сергея Собянина.
«
"Инвестор вложил 200 миллионов рублей в налаживание выпуска абсорбирующего белья на площадке “Руднево” ОЭЗ “Технополис Москва”. В свою очередь, город обязуется приобретать в среднем 39 миллионов изделий ежегодно в течение 10 лет", – приводит пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) города слова Ликсутова.
Отмечается, что Москва заключила уже второй офсетный договор с предприятием "КамиллаМед". По первому поставки в социальные учреждения города идут с 2023 года.
"Благодаря офсетам в столице запущено десять новых производств, восемь из которых обеспечивают поставки лекарств, медицинских изделий, детского питания в учреждения социальной направленности. В общей сложности в реализацию этих промышленных проектов инвесторы вложили свыше 25 миллиардов рублей", – заявил министр столичного правительства, глава ДИПП города Анатолий Гарбузов.
Ликсутов в интервью телеканалу "Москва 24", что за год город оформил восемь офсетных контрактов. Предприятия инвестируют в новые и обновленные производства не менее 4,3 миллиарда рублей.
За восемь лет – с 2017 года – столичные власти оформили 36 офсетных договоров. По ним в московские учреждения доставляют различные товары, среди которых – продукты для молочно-раздаточных пунктов, медизделия, лифтовое оборудование и другие. В предприятиях всего появится более 9 тысяч новых мест для трудоустройства. Объем закупок – более 734 миллиардов рублей.
По десяти договорам для нужд столицы уже поставляются товары – обновление и строительство производств по ним уже закончилось.
Ранее Гарбузов рассказал, что cтроительная готовность индустриального парка "Сенькино", который расположен на территории новой Москвы, составляет 50%.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМаксим ЛиксутовМоскваАнатолий ГарбузовПоддержка бизнеса
 
 
