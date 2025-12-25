Ликсутов: в ОЭЗ Москвы стартовало производство по офсету

"Инвестор вложил 200 миллионов рублей в налаживание выпуска абсорбирующего белья на площадке “Руднево” ОЭЗ “Технополис Москва”. В свою очередь, город обязуется приобретать в среднем 39 миллионов изделий ежегодно в течение 10 лет", – приводит пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) города слова Ликсутова.

За восемь лет – с 2017 года – столичные власти оформили 36 офсетных договоров. По ним в московские учреждения доставляют различные товары, среди которых – продукты для молочно-раздаточных пунктов, медизделия, лифтовое оборудование и другие. В предприятиях всего появится более 9 тысяч новых мест для трудоустройства. Объем закупок – более 734 миллиардов рублей.