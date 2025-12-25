Основательницу РЕН ТВ Лесневскую похоронят на Востряковском кладбище

"В воскресенье будет прощание на Востряковском кладбище в 13 часов дня", - сказал Дмитрий.

В 1997 году Ирена и Дмитрий Лесневские учредили телеканал REN-TV-НВС (с 2006 года — REN-TV, с 2010-го — РЕН ТВ), первый эфир которого состоялся 1 января 1997 года. Лесневская заняла пост президента телеканала, на котором оставалась до 2005 года. В 2005 году она стала президентом холдинга REN Media Group.