Рейтинг@Mail.ru
Суд вынес приговор жителю Кубани, пять лет насиловавшему девочку - РИА Новости, 25.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:41 25.12.2025 (обновлено: 14:44 25.12.2025)
https://ria.ru/20251225/kuban-2064607519.html
Суд вынес приговор жителю Кубани, пять лет насиловавшему девочку
Суд вынес приговор жителю Кубани, пять лет насиловавшему девочку - РИА Новости, 25.12.2025
Суд вынес приговор жителю Кубани, пять лет насиловавшему девочку
Житель Курганинского района Кубани осужден на 18,5 лет колонии строгого режима за пять лет сексуального насилия над девочкой, сообщили журналистам в СУСК России РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T14:41:00+03:00
2025-12-25T14:44:00+03:00
происшествия
россия
краснодарский край
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018293504_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_9183fbc3da194d6f95027afdce67709b.jpg
https://ria.ru/20251217/moskva-2062750056.html
россия
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018293504_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_63b6bb15d6d7566731b49d1069b6ad54.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, краснодарский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Краснодарский край, Следственный комитет России (СК РФ)
Суд вынес приговор жителю Кубани, пять лет насиловавшему девочку

На Кубани мужчина получил 18,5 года колонии за изнасилование девочки

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Молоток судьи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КРАСНОДАР, 25 дек – РИА Новости. Житель Курганинского района Кубани осужден на 18,5 лет колонии строгого режима за пять лет сексуального насилия над девочкой, сообщили журналистам в СУСК России по Краснодарскому краю.
"Следствием и судом установлено, что с июня 2020 по май 2025 года фигурант, находясь по месту жительства в станице Михайловской Курганинского района, совершал в отношении несовершеннолетней девочки преступления сексуального характера", - сообщили в краевом управлении СК.
Суд признал 33-летнего мужчину виновным по пункту "б" части 4 статьи 131 и пункту "а" части 3 статьи 131 (изнасилование); пункту "б" части 4 статьи 132, пункту "а" части 3 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). Отсюда следует, что он начал насиловать жертву, когда ей еще не было 14 лет.
"Приговором осужденному назначено наказание в виде в виде 18 лет и 6 месяцев лишения свободы с ограничением свободы на срок 2 года, которое ему надлежит отбывать в колонии строгого режима", - добавили в СУСК.
На период расследования фигурант был заключен под стражу. Приговор в законную силу не вступил.
Четверо мужчин осуждены за похищение человека и вымогательство денежных средств - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Суд в Москве вынес приговор четырем мужчинам, похитившим знакомого
17 декабря, 18:55
 
ПроисшествияРоссияКраснодарский крайСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала