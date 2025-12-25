В Красноярске задержали блогеров за издевательства над детьми и инвалидами

В Красноярске задержали блогеров, снимавших видео с издевками над детьми и инвалидами

КРАСНОЯРСК, 25 дек — РИА Новости. В Красноярске задержали блогеров, снимавших видео с издевками над детьми и инвалидами, сообщил краевой главк МВД.

"В Красноярске полицейские привлекли к ответственности молодых блогеров, нарушавших общественный порядок. В ходе интернет-мониторинга сотрудниками ОВД в одном из мессенджеров были обнаружены видеозаписи, на которых молодые люди нарушают общественный порядок и спокойствие окружающих", — говорится в релизе.

Как отметили в ведомстве, блогеры провоцировали людей на неподобающие действия и вели себя агрессивно по отношению к детям и лицам с ограниченными возможностями.

Задержанные оказались молодыми людьми 2007 года рождения. На них составили административные протоколы о мелком хулиганстве, которые затем направили в суд.