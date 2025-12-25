Рейтинг@Mail.ru
В Красноярске задержали блогеров за издевательства над детьми и инвалидами
08:46 25.12.2025 (обновлено: 19:21 25.12.2025)
В Красноярске задержали блогеров за издевательства над детьми и инвалидами
В Красноярске задержали блогеров за издевательства над детьми и инвалидами
В Красноярске задержали блогеров, снимавших видео с издевками над детьми и инвалидами, сообщил краевой главк МВД. РИА Новости, 25.12.2025
происшествия, красноярск, россия, красноярский край
Происшествия, Красноярск, Россия, Красноярский край
В Красноярске задержали блогеров за издевательства над детьми и инвалидами

Блогеров из Красноярска задержали за издевательства над детьми и инвалидами

В Красноярске задержали блогеров, снимавших видео с издевками над детьми и инвалидами
 В Красноярске задержали блогеров, снимавших видео с издевками над детьми и инвалидами - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© Главное управление МВД России по Красноярскому краю
В Красноярске задержали блогеров, снимавших видео с издевками над детьми и инвалидами
КРАСНОЯРСК, 25 дек — РИА Новости. В Красноярске задержали блогеров, снимавших видео с издевками над детьми и инвалидами, сообщил краевой главк МВД.
Красноярске полицейские привлекли к ответственности молодых блогеров, нарушавших общественный порядок. В ходе интернет-мониторинга сотрудниками ОВД в одном из мессенджеров были обнаружены видеозаписи, на которых молодые люди нарушают общественный порядок и спокойствие окружающих", — говорится в релизе.
Как отметили в ведомстве, блогеры провоцировали людей на неподобающие действия и вели себя агрессивно по отношению к детям и лицам с ограниченными возможностями.
Задержанные оказались молодыми людьми 2007 года рождения. На них составили административные протоколы о мелком хулиганстве, которые затем направили в суд.
Полиция также опубликовала оперативное видео, на котором блогеры попросили прощения у тех, кому "доставили дискомфорт", извинились за свой контент и пообещали больше такое не выкладывать.
