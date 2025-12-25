https://ria.ru/20251225/krasnojarsk-2064505645.html
В Красноярске задержали блогеров за издевательства над детьми и инвалидами
В Красноярске задержали блогеров за издевательства над детьми и инвалидами
В Красноярске задержали блогеров за издевательства над детьми и инвалидами
В Красноярске задержали блогеров, снимавших видео с издевками над детьми и инвалидами, сообщил краевой главк МВД.
КРАСНОЯРСК, 25 дек — РИА Новости.
В Красноярске задержали блогеров, снимавших видео с издевками над детьми и инвалидами, сообщил
краевой главк МВД.
"В Красноярске
полицейские привлекли к ответственности молодых блогеров, нарушавших общественный порядок. В ходе интернет-мониторинга сотрудниками ОВД в одном из мессенджеров были обнаружены видеозаписи, на которых молодые люди нарушают общественный порядок и спокойствие окружающих", — говорится в релизе.
Как отметили в ведомстве, блогеры провоцировали людей на неподобающие действия и вели себя агрессивно по отношению к детям и лицам с ограниченными возможностями.
Задержанные оказались молодыми людьми 2007 года рождения. На них составили административные протоколы о мелком хулиганстве, которые затем направили в суд.
Полиция также опубликовала оперативное видео, на котором блогеры попросили прощения у тех, кому "доставили дискомфорт", извинились за свой контент и пообещали больше такое не выкладывать.