В России расширят возможности колледжей для переподготовки бойцов СВО
В России планируется расширить возможности колледжей для ускоренной переподготовки участников СВО, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 25.12.2025
россия
