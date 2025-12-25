https://ria.ru/20251225/kazahstan-2064726743.html
"Газпром" ведет переговоры о подаче газа в Казахстан
"Газпром" ведет с Казахстаном переговоры о подаче газа на северо-восток республики, нацелен на долгосрочное сотрудничество, заявил глава компании Алексей... РИА Новости, 25.12.2025
казахстан
алексей миллер
газпром
в мире
казахстан
Новости
ru-RU
"Газпром" ведет переговоры о подаче газа на северо-восток Казахстана