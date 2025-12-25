Рейтинг@Mail.ru
"Газпром" ведет переговоры о подаче газа в Казахстан
20:49 25.12.2025 (обновлено: 21:28 25.12.2025)
"Газпром" ведет переговоры о подаче газа в Казахстан
2025
"Газпром" ведет переговоры о подаче газа в Казахстан

"Газпром" ведет переговоры о подаче газа на северо-восток Казахстана

Логотип компании ПАО "Газпром нефть"
Логотип компании ПАО "Газпром нефть". Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. "Газпром" ведет с Казахстаном переговоры о подаче газа на северо-восток республики, нацелен на долгосрочное сотрудничество, заявил глава компании Алексей Миллер.
"С казахстанскими друзьями мы ведем переговоры о строительстве газотранспортных мощностей и подаче газа в северо-восточные районы Казахстана. И мы нацелены на долгосрочное сотрудничество с учетом растущих потребностей газа в Центральной Азии", - говорится в стенограмме его выступления на совещании по итогам года.
