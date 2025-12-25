Рейтинг@Mail.ru
"Камаз" передал Народному фронту грузовик
16:13 25.12.2025
"Камаз" передал Народному фронту грузовик
"Камаз" передал Народному фронту грузовик
"Камаз" передал Народному фронту бронированный грузовик для реализации гуманитарной миссии в прилегающих к линии боевого соприкосновения регионах, сообщили в... РИА Новости, 25.12.2025
"Камаз" передал Народному фронту грузовик

"Камаз" передал Народному фронту грузовик для реализации гуманитарной миссии

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. "Камаз" передал Народному фронту бронированный грузовик для реализации гуманитарной миссии в прилегающих к линии боевого соприкосновения регионах, сообщили в пресс-службе Народного фронта.
"Торжественная передача бронированного "Камаза" активистам и волонтёрам Народного фронта для реализации гуманитарной миссии в прилегающих к линии боевого соприкосновения регионах прошла в Ростове-на-Дону. Грузовик передан в рамках гуманитарной помощи, осуществляемой компанией с первых дней СВО", - рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что одна такая машина за поездку сможет доставить от пяти до семи тонн грузов – запчастей, техники, продуктов питания и воды.
"Гуманитарная миссия Народного фронта по поддержке жителей Донбасса и Новороссии стартовала три года назад и продолжает активно работать, расширяя географию. Теперь она охватывает также Курскую и Белгородскую области. Волонтёры и активисты доставляют помощь мирным жителям и военнослужащим, и им противостоят бездорожье и дроны врага. Поэтому такие транспортные средства просто неоценимы", - цитируют в пресс-службе руководителя исполкома Народного фронта в ЛНР Анну Ерёменко.
Больше тысячи посылок к Новому году отправили магаданцы в зону СВО
© 2025 МИА «Россия сегодня»
