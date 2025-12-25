В Японии раскритиковали чиновника за призывы к получению ядерного оружия

ТОКИО, 25 дек – РИА Новости, Екатерина Плясункова. Высказывания должностного лица о необходимости обладания Японией ядерным оружием противоречат мнению японского народа и неядерным принципам страны, а также подрывают её международную репутацию как мирного государства, заявил РИА Новости сопредседатель Японской сети НПО за ликвидацию ядерного оружия (JANA) Акира Кавасаки.

"Мы неизменно утверждаем, что ядерное оружие — это оружие, существование которого недопустимо, не говоря уже о его применении, учитывая катастрофические и бесчеловечные последствия атомных бомбардировок Хиросимы Нагасаки . В прошлом году вклад выживших после атомных бомбардировок (хибакуся), которые через свои свидетельства сформировали "ядерное табу", был признан, и Японская конфедерация организаций пострадавших от атомных и водородных бомб (Нихон Хиданкё) была удостоена Нобелевской премии мира", - отметил Кавасаки, являющийся также членом исполнительного комитета японской международной НПО Peace Boat.

Кавасаки подчеркнул, что Япония , которая является единственной страной, подвергшейся атомным бомбардировкам, "несёт международные ожидания по лидерству в деле ликвидации ядерного оружия". Кроме этого, сопредседатель JANA напомнил, что Япония, следуя мирной Конституции, сделала три неядерные принципа своим политическим курсом.

На этом фоне заявления высокопоставленного сотрудника канцелярии премьер-министра о необходимости обладания ядерным оружием, даже будучи частным мнением, "противоречат всем вышеперечисленным принципам" и не могут не вызывать "удивления и возмущения".

"Подобные заявления идут вразрез с общественным мнением японского народа, стремящегося к ликвидации ядерного оружия и миру, и подрывают международное доверие к Японии как к мирному государству. Более того, они мешают международным усилиям в сфере ядерного разоружения и нераспространения, а также могут способствовать гонке ядерных вооружений и распространению ядерного оружия", - добавил Акира Кавасаки.

Агентство Киодо 18 декабря сообщило, что один из представителей канцелярии премьер-министра Японии Санаэ Такаити , курирующий вопросы национальной безопасности, заявил о необходимости обладания ядерным оружием. Отмечалось, что общение с чиновником было неофициальным и проходило на условиях не публиковать информацию. Тем не менее Киодо сочло нужным обнародовать слова госслужащего.

Вместе с этим, по данным Киодо, источник одновременно отметил, что реализация такого шага в действительности не является простой, так как "это не та вещь, которую можно просто пойти и купить, как в круглосуточном магазине". Собеседник прессы также подчеркнул, что не обсуждал пересмотр трех безъядерных принципов с премьер-министром Санаэ Такаити, указав при этом, что данная тема способна расколоть общественное мнение.

Подобная позиция уже вызвала критику не только со стороны оппозиции, но и внутри правящей партии, так как она существенно расходится с официальной линией Токио как единственной в мире страны, пережившей атомные бомбардировки, и последовательно выступающей за построение "мира без ядерного оружия".