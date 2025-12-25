Алексей Левыкин: в 2026 году Исторический музей проведет около 20 выставок

В 2026 году Государственный исторический музей привезет в Москву легендарную терракотовую армию из Китая, расскажет о царской трапезе и торжественных церемониях императорского дома Романовых, а также представит три зала обновленной постоянной экспозиции. Кроме того, на будущий год запланировано открытие экспозиционно-выставочного центра рядом с Новодевичьим монастырем, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея.

Генеральный директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин рассказал о выставочных планах музея на 2026 год. В следующем году Исторический музей организует 19 выставочных проектов, 13 из которых откроются в разных регионах России.

« Главным выставочным проектом года и ярким событием международного культурного диалога станет масштабный показ легендарной терракотовой армии китайского императора Цинь Шихуанди, одного из главных археологических чудес света. "Это будет поистине масштабное культурное событие. Мы провели переговоры с нашими коллегами из Центра продвижения культурного наследия провинции Шэньси и Музея-мавзолея императора Цинь Шихуанди и подписали соответствующий меморандум, который позволяет нам начать работу над проектом. Мы планируем привезти в Москву уникальные полноразмерные фигуры воинов, оружие, древние украшения и предметы быта эпохи Цинь (III век до н.э.), раскрывающие историю создания гробницы, ее значение для мировой культуры, а также огромную историческую, научную и художественную ценность" - сообщил Алексей Левыкин, генеральный директор Исторического музея.

Выставка, "Терракотовая армия первого императора Китая" откроется в октябре 2026 года и пройдет при поддержке Правительства Москвы.

Весной в главном здании Исторического музея откроется необычная экспозиция, посвященная образу денег в романе М.А. Булгакова "Мастер и Маргарита". Роман Булгакова – выдающееся произведение русской и мировой литературы, философский роман-загадка, ставший частью русского культурного кода. Каждое новое поколение читателей находит в нем созвучные своей эпохе важные истины, цитаты из романа давно ушли в "народ". На выставке будут показаны особенности денежного обращения двух эпох - Древней Иудеи 30-х гг. I в. н.э. и советской Москвы 1920-1930-х гг., представленные через призму знаменитого романа. Основу экспозиции составят материалы фондов нумизматики и бонистики ГИМ. Помимо монет и банкнот, в каждом разделе будут присутствовать дополнительные экспонаты, которые помогут передать атмосферу романа, создадут более глубокое понимание рассматриваемых тем, связанных с денежным обращением и некоторыми особенностями экономической политики двух исторических эпох. В выставке принимают участие Музей Международного нумизматического клуба и Музей М.А. Булгакова.

Три зала обновленной постоянной экспозиции Исторического музея откроются в сентябре 2026 года. Новая экспозиция позволит выстроить логически завершенное повествование об истории России второй половины XIX – начала XX века, освещая ряд ключевых событий прошлого страны. Новую экспозицию планируется сделать более зрелищной за счет включения новых, более аттрактивных комплексов музейных предметов и внедрения современных технологий, усилить мультимедийное и информационное сопровождение экспозиции. Ключевыми темами станут экономическая модернизация и политическая ситуация; русско-японская 1904–1905 гг. и Первая мировая войны; русская революция 1905–1907 гг.; становление российского парламентаризма; великая российская революция 1917–1922 гг., образование СССР.

В июне в рамках совместного проекта Исторического музея и РОСИЗО откроется экспозиция, посвященная Вере Мухиной, самой знаменитой женщине-скульптору, чье наследие является гордостью отечественной культуры. В экспозиции помимо оригинальных станковых произведений, эскизов и проектов будет представлены исторические фотографии, реконструкции архитектурных деталей и фрагментов монументальной скульптуры.

О том, как русский авангард произвел фурор в Париже на Всемирной выставке 1925 года расскажет экспозиция "Прорыв в будущее". Благодаря авангардному языку архитектуры и пластических искусств Советский Союз был явлен мировому сообществу как молодое, современное, индустриальное, социальное государство, устремлённое в будущее. Семь тематических разделов выставки представят интерьеры и знаковые экспонаты советского павильона, ознаменовавшим художественный триумф СССР на Всемирной выставке. Яркая и вдохновляющая выставка откроется в июле в Выставочном комплексе Исторического музея.

Завершится год открытием совместного выставочного проекта Исторического музея и Государственного архива Российской Федерации, посвященного царской трапезе. Выставка представит разнообразие художественно оформленных меню торжественных приемов и семейных обедов императорского дома Романовых из коллекции Государственного архива Российской Федерации, а также продемонстрирует дневниковые записи, фотографии и рисунки, запечатлевшие императорские застолья. Воссоздать обстановку царских обедов помогут предметы, непосредственно подававшиеся на императорский стол, парадные и повседневные сервизы, принадлежавшие членам дома Романовых из собрания Государственного исторического музея.

Знаковым событием будущего года станет открытие Экспозиционно-выставочного центра ГИМ рядом с Новодевичьим монастырем. Строительство здания нового филиала музея уже завершено и в настоящее время там идут отделочные работы. "Мы создаем современный комплекс для особо ценных художественных и мемориальных памятников, связанных и историей русского православия. В экспозиционных залах будут размещены иконы, церковные облачения, предметы церковного обихода, старопечатные и рукописные книги, фрески и другие коллекции, составляющие гордость национального музея России. Согласно планам работы, новый музей примет первых посетителей во второй половине 2026 года" - отмечает Алексей Левыкин. Новый филиал Государственного исторического музея будет оснащён всем необходимым современным витринным и фондовым оборудованием. Специалисты создадут здесь комфортные условия для изучения и показа коллекций, а также для безопасного хранения музейных ценностей.

Другой филиал Исторического музея – в Туле, в 2026 году также ждет насыщенная выставочная программа. Ко Дню защитника Отечества откроется выставка "Сокровища полковых музеев", демонстрирующая уникальные реликвии полковых музеев и церквей, а также офицерских собраний. Среди них – памятные серебряные подарки, шефские мундиры, георгиевские знамена, коллективные и именные награды, орденские сервизы и полковые святыни.

В ноябре 2026 года откроется выставка "От Возрождения до модерна. Шедевры художественного серебра из собрания Исторического музея". Экспозиция представит разные периоды в развитии ювелирного искусства ведущих мировых центров художественной культуры. Посетители смогут получить представление о художественном развитии, изменениях в стиле и моде, о национальных особенностях ювелирного искусства, об истории бытования изделий из драгоценных металлов и их коллекционировании в России.

Два знаменитых музея России – Музеи Московского Кремля и музей-заповедник "Царское Село" представят в будущем году свои коллекции в филиале Исторического музея. В августе откроется выставка "Белое золото Кремля", представляющая богатейшую кремлевское собрание фарфора. Среди экспонатов предметы Кремлевского сервиза, изделия XVIII столетия, подносные блюда, фарфор отечественных частных заводов, агитационный фарфор.

В сентябре, музей-заповедник "Царское Село" продолжит знакомить туляков с шедеврами своего собрания и представит в филиале ГИМ выставку "Поэт и царь". Экспозиция посвящена непростым взаимоотношениям Пушкина с властью сквозь призму творчества поэта. На выставке будут представлены разделы, посвященные взаимоотношениям поэта с императорами Александром I и Николаем I, а также материалы о Борисе Годунове, Петре I и Екатерине II, к образам которых Пушкин обращался в своем творчестве.