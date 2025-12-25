Голикова назвала средний балл аттестата девятиклассников

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Средний балл аттестата девятиклассников в России сегодня составляет 3,7-4,2 балла, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Президент России Владимир Путин в четверг собрал Государственный совет, чтобы обсудить вопросы подготовки кадров для экономики России.
"Средний балл аттестата девятиклассников сегодня колеблется от 3,7 до 4,2 баллов", - сказала Голикова на заседании Государственного совета.
Она подчеркнула, что большинство девятиклассников сдают 4 экзамена, тогда как в отдельных регионах проходит эксперимент - дети сдают по два экзамена после 9 класса.
Кроме того, с 2026 года планируется распространить эксперимент еще на 12 регионов, и это затронет 26% выпускников девятых классов.
Сдача только двух экзаменов для поступления в учреждения СПО проводилась впервые в Москве, Санкт-Петербурге, а также Липецкой области и предусматривала упрощенную процедуру поступления выпускников девятых классов в образовательные организации среднего профессионального образования.