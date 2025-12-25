Рейтинг@Mail.ru
15:56 25.12.2025 (обновлено: 15:57 25.12.2025)
Голикова назвала долю получающих дополнительное профобразование работников
Голикова назвала долю получающих дополнительное профобразование работников
Доля вовлеченных в дополнительное профессиональное образование (ДПО) в России работников 25-65 лет составляет 26,5%, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 25.12.2025
общество, россия, татьяна голикова, владимир путин
Общество, Россия, Татьяна Голикова, Владимир Путин
Голикова назвала долю получающих дополнительное профобразование работников

Голикова: 26,5% работников вовлечены в дополнительное профобразование

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Доля вовлеченных в дополнительное профессиональное образование (ДПО) в России работников 25-65 лет составляет 26,5%, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Президент России Владимир Путин в четверг собрал Государственный совет, чтобы обсудить вопросы подготовки кадров для экономики России.
Сегодня мы фиксируем, что доля вовлеченных в дополнительное профессиональное образование в России составляет 26,5% в возрасте от 25 до 65 лет", - сказала Голикова на заседании Госсовета.
По её данным, среди работников старше 50 лет число вовлеченных в допобразование еще меньше. Так, необходимо уделить внимание развитию программ ДПО по направлениям технологического лидерства, создавать стимулы для интеграции работодателей и образовательных организаций и поддерживать предприятия, которые имеют на своей базе учебные центры переподготовки.
Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Голикова назвала отрасли с высокой потребностью в кадрах
