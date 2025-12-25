https://ria.ru/20251225/golikova-2064651887.html
Доля вовлеченных в дополнительное профессиональное образование (ДПО) в России работников 25-65 лет составляет 26,5%, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 25.12.2025
Голикова назвала долю получающих дополнительное профобразование работников
Голикова: 26,5% работников вовлечены в дополнительное профобразование
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Доля вовлеченных в дополнительное профессиональное образование (ДПО) в России работников 25-65 лет составляет 26,5%, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Президент России Владимир Путин
в четверг собрал Государственный совет, чтобы обсудить вопросы подготовки кадров для экономики России.
Сегодня мы фиксируем, что доля вовлеченных в дополнительное профессиональное образование в России составляет 26,5% в возрасте от 25 до 65 лет", - сказала Голикова
на заседании Госсовета.
По её данным, среди работников старше 50 лет число вовлеченных в допобразование еще меньше. Так, необходимо уделить внимание развитию программ ДПО по направлениям технологического лидерства, создавать стимулы для интеграции работодателей и образовательных организаций и поддерживать предприятия, которые имеют на своей базе учебные центры переподготовки.