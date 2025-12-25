В Германии могут создать фонд для борьбы с одиночеством

БЕРЛИН, 25 дек - РИА Новости. Глава ассоциации городов и коммун Германии Андре Бергхеггер призвал федеральные власти ФРГ создать общенациональный фонд для борьбы с одиночеством и направить на эти цели 500 миллионов евро.

"Ассоциация городов и коммун предупредила о надвигающемся "десятилетии одиночества" и потребовала более масштабных инвестиций в социальную инфраструктуру", - написала газета Berliner Morgenpost со ссылкой на слова Бергхеггера.

Как отметил глава ассоциации городов и коммун, волонтерская деятельность может сделать многое, "но неспособна закрыть каждую брешь".

"Поэтому, помимо в целом значительно лучшего финансового обеспечения муниципалитетов, необходима также сильная программа федерального правительства и земель по борьбе с одиночеством. С помощью фонда против одиночества можно создать эффективные структуры поддержки", - подчеркнул Бергхеггер.

По словам главы ассоциации городов и коммун, этот фонд должен быть обеспечен 500 миллионами евро на нынешний законодательный период. Финансирование, уточнил он, может происходить за счет средств Европейского союза, остаточных средств федерального бюджета или перераспределения внутри отдельных бюджетных статей.

По мнению Бергхеггера, эти деньги должны пойти на библиотеки и другие учреждения, создающие возможности для общения.