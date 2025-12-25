Рейтинг@Mail.ru
В Германии могут создать фонд для борьбы с одиночеством - РИА Новости, 25.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:08 25.12.2025
https://ria.ru/20251225/germanija-2064734632.html
В Германии могут создать фонд для борьбы с одиночеством
В Германии могут создать фонд для борьбы с одиночеством - РИА Новости, 25.12.2025
В Германии могут создать фонд для борьбы с одиночеством
Глава ассоциации городов и коммун Германии Андре Бергхеггер призвал федеральные власти ФРГ создать общенациональный фонд для борьбы с одиночеством и направить... РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T22:08:00+03:00
2025-12-25T22:08:00+03:00
в мире
германия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/42164/67/421646759_0:55:1025:631_1920x0_80_0_0_703afa752538d31acc84ddbf3da3a8f7.jpg
https://ria.ru/20250306/odinochestvo-2003324658.html
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/42164/67/421646759_55:0:968:685_1920x0_80_0_0_96dd1d960950b86106a22d9cb4f2d53d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия
В мире, Германия
В Германии могут создать фонд для борьбы с одиночеством

Бергхеггер призвал создать в ФРГ общенациональный фонд для борьбы с одиночеством

CC BY 2.0 / Trine Juel / The German flagФлаг Германии
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
CC BY 2.0 / Trine Juel / The German flag
Флаг Германии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕРЛИН, 25 дек - РИА Новости. Глава ассоциации городов и коммун Германии Андре Бергхеггер призвал федеральные власти ФРГ создать общенациональный фонд для борьбы с одиночеством и направить на эти цели 500 миллионов евро.
"Ассоциация городов и коммун предупредила о надвигающемся "десятилетии одиночества" и потребовала более масштабных инвестиций в социальную инфраструктуру", - написала газета Berliner Morgenpost со ссылкой на слова Бергхеггера.
Как отметил глава ассоциации городов и коммун, волонтерская деятельность может сделать многое, "но неспособна закрыть каждую брешь".
"Поэтому, помимо в целом значительно лучшего финансового обеспечения муниципалитетов, необходима также сильная программа федерального правительства и земель по борьбе с одиночеством. С помощью фонда против одиночества можно создать эффективные структуры поддержки", - подчеркнул Бергхеггер.
По словам главы ассоциации городов и коммун, этот фонд должен быть обеспечен 500 миллионами евро на нынешний законодательный период. Финансирование, уточнил он, может происходить за счет средств Европейского союза, остаточных средств федерального бюджета или перераспределения внутри отдельных бюджетных статей.
По мнению Бергхеггера, эти деньги должны пойти на библиотеки и другие учреждения, создающие возможности для общения.
По данным Немецкой службы помощи при депрессии, примерно каждый четвертый взрослый в Германии чувствует себя одиноким.
Одиночество и социальная изоляция - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
Почти 70% россиян не боятся одиночества, сообщил ВЦИОМ
6 марта, 04:11
 
В миреГермания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала