"Газпром" поставит по "Силе Сибири" газа больше, чем по контракту

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. "Газпром" по итогам 2025 года поставит по "Силе Сибири" на 800 миллионов кубометров больше контрактных обязательств, заявил председатель правления компании Алексей Миллер.

"Сила Сибири" уже стала газопроводом №1 для поставок газа в Китайскую Народную Республику … И по итогам 2025 года мы не только вышли на полку поставок газа в Китай – 38 миллиардов кубометров газа. Самое главное, что по итогам года мы поставим в Китай почти на 800 миллионов кубометров больше, чем наши контрактные обязательства", - приводятся его слова в стенограмме совещания по итогам года.

Миллер отметил, что за последние несколько лет планомерно наращиваются поставки газа по китайскому направлению. "И мы ежегодно, регулярно с вами ставим все новые и новые рекорды суточных поставок. Обновляем эти рекорды иногда по несколько раз в неделю", - добавил он.

Топ-менеджер обратил внимание на достигнутые в сентябре этого года договоренности об увеличении объемов поставок газа по "Силе Сибири" и по "дальневосточному" маршруту.

Но самое главное, по словам Миллера, – юридически обязывающие договоренности с Китаем о строительстве газопровода "Сила Сибири 2". "И, конечно же, мы сделали очень серьезный, большой шаг к началу реализации газового проекта, который опять будет самым крупным инвестиционным газовым проектом в мире", - добавил он.

Это проект "газпромовского масштаба, мирового", такие проекты компания "умеет и любит строить", указал Миллер.

"Газпром" и CNPC в начале сентября договорились об увеличении поставок по "Силе Сибири" с 38 до 44 миллиардов кубометров в год, по дальневосточному маршруту – с 10 до 12 миллиардов кубометров в год. Также стороны подписали юридически обязывающий меморандум о строительстве "Силы Сибири 2" и транзитного газопровода через Монголию "Союз Восток".