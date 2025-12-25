Рейтинг@Mail.ru
20:55 25.12.2025 (обновлено: 22:43 25.12.2025)
"Газпром" поставит по "Силе Сибири" газа больше, чем по контракту
"Газпром" поставит по "Силе Сибири" газа больше, чем по контракту
экономика
китай
алексей миллер
газпром
сила сибири — 2
китай
Новости
экономика, китай, алексей миллер, газпром, сила сибири — 2
Экономика, Китай, Алексей Миллер, Газпром, Сила Сибири — 2
"Газпром" поставит по "Силе Сибири" газа больше, чем по контракту

Миллер: "Газпром" в 2025 году поставит по "Силе Сибири" на 800 млн кубов больше

Алексей Миллер
Алексей Миллер - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Алексей Миллер . Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. "Газпром" по итогам 2025 года поставит по "Силе Сибири" на 800 миллионов кубометров больше контрактных обязательств, заявил председатель правления компании Алексей Миллер.
"Сила Сибири" уже стала газопроводом №1 для поставок газа в Китайскую Народную Республику … И по итогам 2025 года мы не только вышли на полку поставок газа в Китай – 38 миллиардов кубометров газа. Самое главное, что по итогам года мы поставим в Китай почти на 800 миллионов кубометров больше, чем наши контрактные обязательства", - приводятся его слова в стенограмме совещания по итогам года.
Стенд компании Газпром - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Миллер отметил, что за последние несколько лет планомерно наращиваются поставки газа по китайскому направлению. "И мы ежегодно, регулярно с вами ставим все новые и новые рекорды суточных поставок. Обновляем эти рекорды иногда по несколько раз в неделю", - добавил он.
Топ-менеджер обратил внимание на достигнутые в сентябре этого года договоренности об увеличении объемов поставок газа по "Силе Сибири" и по "дальневосточному" маршруту.
Но самое главное, по словам Миллера, – юридически обязывающие договоренности с Китаем о строительстве газопровода "Сила Сибири 2". "И, конечно же, мы сделали очень серьезный, большой шаг к началу реализации газового проекта, который опять будет самым крупным инвестиционным газовым проектом в мире", - добавил он.
Руководитель Государственного энергетического управления КНР Нур Бекри на церемонии торжественной встречи двух танкеров со сжиженным газом проекта Ямал СПГ в порту Цзянсу Жудун - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Это проект "газпромовского масштаба, мирового", такие проекты компания "умеет и любит строить", указал Миллер.
"Газпром" и CNPC в начале сентября договорились об увеличении поставок по "Силе Сибири" с 38 до 44 миллиардов кубометров в год, по дальневосточному маршруту – с 10 до 12 миллиардов кубометров в год. Также стороны подписали юридически обязывающий меморандум о строительстве "Силы Сибири 2" и транзитного газопровода через Монголию "Союз Восток".
Газ по "Силе Сибири 2" может пойти с месторождений Западной Сибири. Как ожидается, контракт по проекту на 50 миллиардов кубометров в год будет рассчитан на 30 лет.
Сварка шва на церемонии соединения первого звена магистрального газопровода Сила Сибири. - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
ЭкономикаКитайАлексей МиллерГазпромСила Сибири — 2
 
 
