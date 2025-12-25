Близнова оценила российские сборные по гандболу

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости, Андрей Симоненко. Победительница Олимпиады 2016 года по гандболу и тренер Ирина Близнова заявила, что российские сборные не уступают играющим на чемпионате мира командам и могли бы бороться за золото на мировых первенствах.
В марте 2022 года Европейская федерация гандбола (EHF) и Международная федерация гандбола (IHF) отстранили российские и белорусские сборные и клубы от участия в международных турнирах на неопределенный срок из-за ситуации на Украине. Мужской чемпионат мира по гандболу прошел с 14 января по 2 февраля, его победителем стала сборная Дании, женское мировое первенство состоялось с 26 ноября по 14 декабря, золотыми призерами стали норвежки.
"Я думаю, мы были бы в топе, первой тройке, но могли бы побороться и за золото. Смотрела чемпионат мира, не могу сказать, что мы в каких-то моментах уступаем. Европейских игр не хватило нам, но у нас сильный чемпионат, ЦСКА или "Ростов" могли бы своим составом дать любой сборной бой. Не зря говорят, что русские никогда не сдаются, наш уровень будет только крепчать, когда вернемся на международную арену, всем сборным мало не покажется", - заявила Близнова журналистам.
"Точный уровень назвать не можем. У нас много молодых игроков, думаю, мы бы однозначно поборолись если не за медали, то за квалификацию на Олимпийские игры", - сказал главный тренер мужской сборной России Лев Воронин.
По словам председателя высшего совета Федерации гандбола России (ФГР) Сергея Шишкарева, вопрос возвращения национальной команды на европейскую арену будет обсуждаться на исполкоме EHF 31 января, а ранее глава IHF Хассан Мустафа в письме к председателю Белорусской федерации гандбола (БФГ) Владимиру Коноплеву заявил о планах реинтегрировать сборные России и Белоруссии в мероприятия организации с 2026 года.
"Не хватает игр на международном уровне, хочется, чтобы поскорее спортсмены вернулись, выступали, набирались опыта. Нельзя сказать, на каком уровне наша сборная находится, но девчонки живут надеждой, не расслабляются, все ждут момента, когда мы сможем выступать на международной арене", - добавила победительница Олимпиады 2016 года Екатерина Ильина.
