Близнова оценила российские сборные по гандболу

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости, Андрей Симоненко. Победительница Олимпиады 2016 года по гандболу и тренер Ирина Близнова заявила, что российские сборные не уступают играющим на чемпионате мира командам и могли бы бороться за золото на мировых первенствах.