https://ria.ru/20251225/futbolka-2064561545.html
Порванную футболку Марадоны продали за рекордную сумму
Порванную футболку Марадоны продали за рекордную сумму - РИА Новости Спорт, 25.12.2025
Порванную футболку Марадоны продали за рекордную сумму
Порванная футболка аргентинца Диего Марадоны была продана за 179 тысяч долларов на аукционе Matchday Football Auctions, сообщается на сайте торгового дома. РИА Новости Спорт, 25.12.2025
2025-12-25T12:33:00+03:00
2025-12-25T12:33:00+03:00
2025-12-25T12:33:00+03:00
футбол
испания
бильбао
спорт
мадрид
диего марадона
барселона
наполи
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1f/1936997270_0:41:2271:1318_1920x0_80_0_0_db21825b9bdb4b889c9595aa0980d658.jpg
https://ria.ru/20251225/bubnov--2064507614.html
испания
бильбао
мадрид
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1f/1936997270_0:0:2271:1704_1920x0_80_0_0_928ff07303eba1f5aac2ad34bec83954.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
испания, бильбао, спорт, мадрид, диего марадона, барселона, наполи
Футбол, Испания, Бильбао, Спорт, Мадрид, Диего Марадона, Барселона, Наполи
Порванную футболку Марадоны продали за рекордную сумму
Порванную футболку Марадоны продали за рекордные 179 тысяч долларов