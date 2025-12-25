Рейтинг@Mail.ru
Порванную футболку Марадоны продали за рекордную сумму
Футбол
 
12:33 25.12.2025
Порванную футболку Марадоны продали за рекордную сумму
Порванную футболку Марадоны продали за рекордную сумму
испания, бильбао, спорт, мадрид, диего марадона, барселона, наполи
Футбол, Испания, Бильбао, Спорт, Мадрид, Диего Марадона, Барселона, Наполи
Диего Марадона после матча "Наполи" — "Спартак" в Москве в 1990 году. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Порванная футболка аргентинца Диего Марадоны была продана за 179 тысяч долларов на аукционе Matchday Football Auctions, сообщается на сайте торгового дома.
Как уточняет Mundo Deportivo, футболка продана за 145 тысяч, но из-за комиссии в размере 23% ее фактическая цена составила 179 тысяч долларов. Она стала самой дорогой среди клубных футболок Марадоны, проданных на аукционе.
Элемент формы был порван по ходу финального матча Кубка Испании 1984 года, в котором "Барселона", которую представлял Марадона, уступила "Атлетику" из Бильбао (0:1) в Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу". Матч завершился массовой потасовкой.
После игры футболка была найдена женщиной, готовившей к стирке форму команды. Та, увидев, что форма порвана и не будет более использована, отдала подруге, которая по наследству позднее перешла ее сыну. Спустя 30 лет он передал ее аукционному дому.
Марадона умер в 2020 году в возрасте 60 лет. Аргентинец является чемпионом мира 1986 года, в составе "Барселоны" он выиграл Кубок и Суперкубок Испании, а также Кубок испанской лиги, вместе с итальянским "Наполи" он стал двукратным чемпионом Италии, обладателем Кубка, Суперкубка страны и Кубка УЕФА.
ФутболИспанияБильбаоСпортМадридДиего МарадонаБарселонаНаполи
 
