МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Европа в вопросе поддержки Украины и собственного перевооружения движется по очень опасному пути, заявил член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема.
"Стратегия (главы евродипломатии - ред.) Каи Каллас против России была открыто объявлена: ЕС должен продолжать прокси-войну на Украине как можно дольше, чтобы дать Европе время на перевооружение. Это также объясняет, почему ЕС переписал мирный план (президента США Дональда - ред.) Трампа и выступает против него, чтобы выиграть больше времени. Я могу сказать, что Европа движется по очень опасному пути. Мы должны вернуться к диалогу и избежать еще одной крупномасштабной войны в Европе", - написал политик в соцсети X.
В Финляндии сделали громкое заявление о войне
2 ноября, 16:10
В мае государства-члены ЕС согласовали создание инструмента SAFE, предназначенного для привлечения до 150 миллиардов евро для наращивания производства вооружений. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен 29 августа сообщила, что в программе участвуют 19 стран Евросоюза.
МИД РФ 11 декабря заявил, что проект милитаризации Европы направлен на противодействие мифической угрозе со стороны России, это попытка подтолкнуть большинство стран Европы к военной конфронтации с Москвой.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти Российской Федерации не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Смерть от рук Киева: украинизация уничтожает и Европу, и европейцев
23 декабря, 08:00