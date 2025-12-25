https://ria.ru/20251225/ekonomika-2064729842.html
Миллер рассказал о поставках газа в Китай
Миллер рассказал о поставках газа в Китай - РИА Новости, 25.12.2025
Миллер рассказал о поставках газа в Китай
Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер выразил уверенность, что компания будет ежегодно поставлять в Китай газа больше, чем контрактные обязательства. РИА Новости, 25.12.2025
Миллер рассказал о поставках газа в Китай
Миллер: "Газпром" намерен поставлять в КНР больше газа, чем указано в контракте