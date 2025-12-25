Рейтинг@Mail.ru
Автомобиль, на котором ранее уехала Долина, приехал обратно к дому в центре - РИА Новости, 25.12.2025
21:32 25.12.2025 (обновлено: 21:41 25.12.2025)
Автомобиль, на котором ранее уехала Долина, приехал обратно к дому в центре
Автомобиль, на котором ранее уехала Долина, приехал обратно к дому в центре
Автомобиль, на котором в четверг певица Лариса Долина уехала из проданной квартиры в центре Москвы, приехал обратно к дому, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.12.2025
россия, лариса долина, московский городской суд, дело о квартире долиной
Россия, Лариса Долина, Московский городской суд, Дело о квартире Долиной
МОСКВА 25 дек - РИА Новости. Автомобиль, на котором в четверг певица Лариса Долина уехала из проданной квартиры в центре Москвы, приехал обратно к дому, передает корреспондент РИА Новости.
Как ранее передавал корреспондент РИА Новости, к дому, где находится проданная певицей квартира, подъехал автомобиль в 17.51 мск, затем в дом вошел мужчина, назвав имя Долиной в домофон. Через несколько минут певица вышла из дома в сопровождении мужчины, села в машину и уехала.
Адвокат раскрыла, как Долина отреагировала на решение о выселении
Вчера, 19:09
Автомобиль подъехал обратно в 20.50 мск и заехал на подземный паркинг, находилась ли певица в машине - неизвестно.
Мосгорсуд в четверг постановил, что Долина должна быть выселена из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Полина Лурье. Суд также снял с регистрационного учета дочь и внучку певицы, которые были там прописаны. Решение вступило в силу немедленно.
Верховный суд РФ 16 декабря признал Полину Лурье собственницей квартиры в Хамовниках, которую она купила у Долиной за 112 миллионов рублей. Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены.
От дома Долиной отъехал микроавтобус, куда грузили вещи
Вчера, 19:56
 
РоссияЛариса ДолинаМосковский городской судДело о квартире Долиной
 
 
