"Не раньше этого дня": важная деталь в решении суда о выселении Долиной

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости, Лев Северинов. Громкий спор за элитную квартиру в Хамовниках, длившийся полтора года, подошел к финальной черте. Ни Лариса Долина, ни Полина Лурье не явились в Мосгорсуд лично — за них говорили адвокаты Мария Пухова и Светлана Свириденко. Что решила апелляция и как будут дальше развиваться события?

Поворот в громком споре

Верховный суд отменил все предыдущие акты по делу и закрепил право собственности на элитную квартиру в Хамовниках за Полиной Лурье 16 декабря.

Решение вступило в силу сразу. "Продавцу квартиры отказано в оспаривании сделок, право собственности на жилое помещение остается за покупателем", — огласил вердикт судья.

Решение вступило в силу сразу. Иск о выселении Ларисы Долиной и ее внучки из жилья был направлен на новое рассмотрение в апелляцию для уточнения деталей.

Попытка заключить мировое соглашение

Представители Ларисы Долиной обратились к Полине Лурье с просьбой разрешить певице остаться в квартире в Хамовниках еще на несколько месяцев.

"Долина просила предоставить ей возможность проживания в квартире еще несколько месяцев", — заявила Светлана Свириденко, адвокат покупательницы квартиры.

Сторона певицы предложила мировое соглашение: проживание до 10 января 2026 года в обмен на отказ Лурье от финансовых претензий за этот период, компенсации имущественного налога за 2024-2025 годы и судебных расходов.

подчеркнула адвокат Полины Лурье. "Полина хочет переехать в квартиру сразу после суда, не намерена давать ей время для проживания", —адвокат Полины Лурье.

сказала Свириденко. "Моя коллега — представитель Долиной — звонила мне и просила предоставить ей время пожить в квартире до 1 марта 2026 года. Позже она прислала мировое соглашение, условием которого является отказ Полины Лурье от финансовых претензий, связанных с пользованием Долиной квартирой по 10 января 2026 года, а также отказ от компенсации за оплату Лурье имущественного налога в 2024 и 2025 годах за квартиру, а также от взыскания судебных расходов, понесенных Полиной при рассмотрении дела во всех судах", —Свириденко.

Она отметила, что предложение выглядело односторонним, без встречных уступок со стороны певицы. Ранее Лурье оплатила более 100 тысяч рублей налога на имущество, пока Долина проживала в квартире.

намерены взыскать с Лурье около миллиона рублей — сумму коммунальных платежей за полтора года (47-55 тысяч рублей ежемесячно), которые певица вносила, фактически проживая в жилье. Адвокат певицы Мария Пухова назвала эту информацию фейком и бредом. Кроме того, по данным СМИ, представители Долиной быливзыскать с Лурье около миллиона рублей — сумму коммунальных платежей за полтора года (47-55 тысяч рублей ежемесячно), которые певица вносила, фактически проживая в жилье. Адвокат певицы Мария Пухова назвала эту информацию фейком и бредом.

Готова выехать

На апелляционном заседании адвокат Ларисы Долиной заявила: певица не намерена дальше оспаривать права на квартиру в Хамовниках и съедет сразу после новогодних праздников — 10 января.

Раньше — невозможно из-за необходимости собрать вещи. Защита Долиной выразила удивление отказом стороны Лурье от мирных предложений.

Представитель Полины Лурье настаивала на ускоренном выселении и снятии с регистрации Долиной, ее дочери и внучки. Аргумент: 35-летняя мать-одиночка с двумя детьми сейчас живет у бывшего мужа, имеет лишь 1/5 долю в родительской квартире на шоссе Энтузиастов и не имеет собственного жилья. У Долиной же есть другая недвижимость, куда она может переехать.

Решение суда

Московский городской суд 25 декабря удовлетворил иск Полины Лурье: Ларису Долину, ее дочь и внучку выселяют из квартиры в Хамовниках и снимают с регистрационного учета.

"Иск Лурье Полины Александровны к Долиной Ларисе Александровне, Долиной Ангелине Анатольевне и Долиной Александре Игоревне в лице ее законного представителя Долиной Ангелины Анатольевны о прекращении права пользования и выселении из жилого помещения — удовлетворить", — заявила председатель судебной коллегии по гражданским делам Мосгорсуда Ольга Анатольевна Новикова.

"Решение вступает немедленно, мы имеем право получить исполнительный лист, как будет изготовлен мотивированный текст решения, если Долина не покинет квартиру добровольно", — сказала адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко.

Важный нюанс

Означает ли это, что Долина выселится до новогодних праздников? Скорее всего, нет.

Пухова пояснила журналистам, что исполнительный лист для принудительного выселения можно будет получить только после изготовления мотивированного решения суда, которое должно быть готово 30 декабря, в последний рабочий день 2025 года.

Она отметила, что для принудительного выселения из квартиры приставы должны возбудить исполнительное производство, для этого им нужно принести мотивированное решение в рабочее время.