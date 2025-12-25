Рейтинг@Mail.ru
В Днепропетровске сотрудники военкомата выстрелили в гражданского - РИА Новости, 25.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:51 25.12.2025
https://ria.ru/20251225/dnepropetrovsk-2064687791.html
В Днепропетровске сотрудники военкомата выстрелили в гражданского
В Днепропетровске сотрудники военкомата выстрелили в гражданского - РИА Новости, 25.12.2025
В Днепропетровске сотрудники военкомата выстрелили в гражданского
Сотрудники военкомата ранили гражданского в ходе перестрелки в Днепропетровске, заявил уехавший с Украины депутат Рады Артем Дмитрук. РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T17:51:00+03:00
2025-12-25T17:51:00+03:00
в мире
украина
днепропетровск
днепропетровская область
артем дмитрук
дмитрий лубинец
вооруженные силы украины
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2004929528_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_33986df4d43c1d37c3333e6ddde8976c.jpg
https://ria.ru/20251225/vsu-2064615125.html
https://ria.ru/20251120/ukraina-2056258802.html
украина
днепропетровск
днепропетровская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2004929528_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_61f5b85298aa28fb3a8ee93eb8c9808d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, днепропетровск, днепропетровская область, артем дмитрук, дмитрий лубинец, вооруженные силы украины, верховная рада украины
В мире, Украина, Днепропетровск, Днепропетровская область, Артем Дмитрук, Дмитрий Лубинец, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
В Днепропетровске сотрудники военкомата выстрелили в гражданского

Дмитрук: сотрудники ТЦК военкомата ранили мужчину в ходе перестрелки

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Сотрудники военкомата ранили гражданского в ходе перестрелки в Днепропетровске, заявил уехавший с Украины депутат Рады Артем Дмитрук.
Днепропетровске сотрудники военкомата стреляли в мужчину... мужчина выжил, однако сейчас он находится в тяжёлом состоянии с огнестрельным ранением", - написал Дмитрук в своем Telegram-канале.
Сотрудник ТЦК - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
На западе Украины жители с ломом наперевес напали на сотрудников ТЦК
Вчера, 14:47
Дмитрук не уточняет причины конфликта мужчины с сотрудниками военкомата. В то же время ряд украинских СМИ сообщил, что пострадавший якобы "подрезал" автомобиль военкомата, сразу после чего военнослужащие открыли огонь.
В свою очередь, как заявила пресс-служба полиции Днепропетровской области, комментируя инцидент в своем Telegram-канале, во время проверки документов мужчина якобы напал на сотрудников военкомата с ножом, ранив двоих из них. По данным полиции, чтобы задержать нападавшего военнослужащие произвели несколько выстрелов в воздух. Нападавший мужчина задержан, сотрудники военкомата, получившие ножевые ранения, госпитализированы.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.
Автомобиль скорой помощи на Украине - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Сотрудник военкомата в Киеве открыл огонь по мужчине, пишут СМИ
20 ноября, 12:19
 
В миреУкраинаДнепропетровскДнепропетровская областьАртем ДмитрукДмитрий ЛубинецВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала