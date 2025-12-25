В Днепропетровске сотрудники военкомата выстрелили в гражданского

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Сотрудники военкомата ранили гражданского в ходе перестрелки в Днепропетровске, заявил уехавший с Украины депутат Рады Артем Дмитрук.

Дмитрук не уточняет причины конфликта мужчины с сотрудниками военкомата. В то же время ряд украинских СМИ сообщил, что пострадавший якобы "подрезал" автомобиль военкомата, сразу после чего военнослужащие открыли огонь.