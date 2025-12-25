В Днепропетровске сотрудники военкомата выстрелили в гражданского

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Сотрудники военкомата ранили гражданского в ходе перестрелки в Днепропетровске, заявил уехавший с Украины депутат Рады Артем Дмитрук.
"В Днепропетровске сотрудники военкомата стреляли в мужчину... мужчина выжил, однако сейчас он находится в тяжёлом состоянии с огнестрельным ранением", - написал Дмитрук в своем Telegram-канале.
Дмитрук не уточняет причины конфликта мужчины с сотрудниками военкомата. В то же время ряд украинских СМИ сообщил, что пострадавший якобы "подрезал" автомобиль военкомата, сразу после чего военнослужащие открыли огонь.
В свою очередь, как заявила пресс-служба полиции Днепропетровской области, комментируя инцидент в своем Telegram-канале, во время проверки документов мужчина якобы напал на сотрудников военкомата с ножом, ранив двоих из них. По данным полиции, чтобы задержать нападавшего военнослужащие произвели несколько выстрелов в воздух. Нападавший мужчина задержан, сотрудники военкомата, получившие ножевые ранения, госпитализированы.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.
Сотрудник военкомата в Киеве открыл огонь по мужчине, пишут СМИ
20 ноября, 12:19