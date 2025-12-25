https://ria.ru/20251225/dnepr-2064553484.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра" за сутки
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра" за сутки - РИА Новости, 25.12.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра" за сутки
Группировка "Днепр" нанесла поражение ВСУ в районе ряда населенных пунктов Запорожской и Херсонской областей, уничтожены свыше 65 украинских военных, сообщило в РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T12:07:00+03:00
2025-12-25T12:07:00+03:00
2025-12-25T12:18:00+03:00
в мире
специальная военная операция на украине
россия
херсонская область
вооруженные силы украины
запорожская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062937170_0:96:3083:1830_1920x0_80_0_0_f2db93a4a52dfb3674eabaa039386145.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
херсонская область
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062937170_354:0:3083:2047_1920x0_80_0_0_0cd950219781cf90ddc1c42cc5987a0f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, херсонская область , вооруженные силы украины, запорожская область
В мире, Специальная военная операция на Украине, Россия, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Запорожская область
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра" за сутки
ВСУ потеряли до 65 боевиков в зоне действий "Днепра" за сутки