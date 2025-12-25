Рейтинг@Mail.ru
В махачкалинском "Динамо" ответили на вопрос о новом главном тренере - РИА Новости Спорт, 25.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
10:49 25.12.2025 (обновлено: 11:40 25.12.2025)
https://ria.ru/20251225/dinamo-2064528691.html
В махачкалинском "Динамо" ответили на вопрос о новом главном тренере
В махачкалинском "Динамо" ответили на вопрос о новом главном тренере - РИА Новости Спорт, 25.12.2025
В махачкалинском "Динамо" ответили на вопрос о новом главном тренере
Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов заявил РИА Новости, что руководство футбольного клуба из столицы Дагестана еще не определилось с... РИА Новости Спорт, 25.12.2025
2025-12-25T10:49:00+03:00
2025-12-25T11:40:00+03:00
футбол
спорт
вадим евсеев
шамиль газизов
хасанби биджиев
российская премьер-лига (рпл)
динамо (махачкала)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/18/1880240702_0:178:3012:1872_1920x0_80_0_0_7e905ce3912e75cd6269a4c2378e3185.jpg
https://ria.ru/20251225/davila-2064485939.html
https://ria.ru/20251225/bubnov--2064507614.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/18/1880240702_141:0:2872:2048_1920x0_80_0_0_35260b4ecf694a33f9b2b98b81baa293.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, вадим евсеев, шамиль газизов, хасанби биджиев, российская премьер-лига (рпл), динамо (махачкала)
Футбол, Спорт, Вадим Евсеев, Шамиль Газизов, Хасанби Биджиев, Российская премьер-лига (РПЛ), Динамо (Махачкала)
В махачкалинском "Динамо" ответили на вопрос о новом главном тренере

В махачкалинском "Динамо" еще не определились с новым главным тренером

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкФутбольный мяч на поле
Футбольный мяч на поле - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Футбольный мяч на поле. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости, Андрей Михайлов. Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов заявил РИА Новости, что руководство футбольного клуба из столицы Дагестана еще не определилось с новым главным тренером.
Махачкалинское "Динамо" 7 декабря на своем поле проиграло "Нижнему Новгороду" (0:1) в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). После встречи Хасанби Биджиев подал в отставку с поста главного тренера команды. 9 декабря попечительский совет клуба принял отставку. После этого Газизов заявил РИА Новости, что в клубе хотят решить вопрос назначения нового главного тренера команды до конца 2025 года.
«
"Определенности с новым главным тренером пока нет, но мы, надеюсь, объявим его до Нового года. Это зависит от многих факторов, не могу с уверенностью сказать", - заявил Газизов.
Виктор Давила - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Экс-футболист ЦСКА выложил фото в футболке "Зенита"
Вчера, 01:50
Ранее в СМИ и Telegram-каналах появлялась информация о том, что новым главным тренером махачкалинского "Динамо" станет Вадим Евсеев, который в настоящее время работает в Первой лиге с новороссийским "Черноморцем".
«
"Инсайдеры иногда бывают правы, но в клубе пока не приняли окончательное решение по кандидату", - отметил собеседник агентства.
Махачкалинское "Динамо" ушло на зимнюю паузу в РПЛ, занимая 13-е место в турнирной таблице РПЛ (15 очков). Отставание от 12-й строчки и зоны сохранения места в высшем дивизионе составляет 2 очка. В 19-м туре команда из Дагестана 28 февраля в Каспийске встретится с казанским "Рубином".
Матвей Сафонов - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
"Ты вообще нулевой в пенальти": Бубнов наехал на Дасаева из-за Сафонова
Вчера, 09:08
 
ФутболСпортВадим ЕвсеевШамиль ГазизовХасанби БиджиевРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)Динамо (Махачкала)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Динамо Москва
    0
    2
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Торпедо НН
    ЦСКА
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Трактор
    1
    6
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Северсталь
    Сочи
    4
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Барыс
    Автомобилист
    1
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Амур
    4
    2
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Шанхайские Драконы
    Спартак Москва
    4
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала