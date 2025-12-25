В махачкалинском "Динамо" ответили на вопрос о новом главном тренере

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости, Андрей Михайлов. Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов заявил РИА Новости, что руководство футбольного клуба из столицы Дагестана еще не определилось с новым главным тренером.
Махачкалинское "Динамо" 7 декабря на своем поле проиграло "Нижнему Новгороду" (0:1) в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). После встречи Хасанби Биджиев подал в отставку с поста главного тренера команды. 9 декабря попечительский совет клуба принял отставку. После этого Газизов заявил РИА Новости, что в клубе хотят решить вопрос назначения нового главного тренера команды до конца 2025 года.
«
"Определенности с новым главным тренером пока нет, но мы, надеюсь, объявим его до Нового года. Это зависит от многих факторов, не могу с уверенностью сказать", - заявил Газизов.
Ранее в СМИ и Telegram-каналах появлялась информация о том, что новым главным тренером махачкалинского "Динамо" станет Вадим Евсеев, который в настоящее время работает в Первой лиге с новороссийским "Черноморцем".
«
"Инсайдеры иногда бывают правы, но в клубе пока не приняли окончательное решение по кандидату", - отметил собеседник агентства.