Украинский депутат заявил, что его пытались убить за критику коррупции

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Депутат совета города Корсунь-Шевченковский в Черкасской области на Украине Виталий Сторожук заявил, что на него совершили покушение за критику коррупции.

По его словам, под днищем его машины сработало взрывное устройство, она сгорела, а сам депутат сумел ее покинуть. Сторожук подчеркнул, что речь идет о намеренной попытке убийства, поскольку ранее он активно указывал на коррупцию в военной сфере и правоохранительных органах.