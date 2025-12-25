https://ria.ru/20251225/deputat-2064588146.html
Украинский депутат заявил, что его пытались убить за критику коррупции
Украинский депутат заявил, что его пытались убить за критику коррупции - РИА Новости, 25.12.2025
Украинский депутат заявил, что его пытались убить за критику коррупции
Депутат совета города Корсунь-Шевченковский в Черкасской области на Украине Виталий Сторожук заявил, что на него совершили покушение за критику коррупции. РИА Новости, 25.12.2025
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Депутат совета города Корсунь-Шевченковский в Черкасской области на Украине Виталий Сторожук заявил, что на него совершили покушение за критику коррупции.
Депутат, о котором идет речь, состоит в Радикальной партии Олега Ляшко.
"Подрыв автомобиля... Сегодня меня пытались убить", - написал Сторожук в социальной сети Facebook.
По его словам, под днищем его машины сработало взрывное устройство, она сгорела, а сам депутат сумел ее покинуть. Сторожук подчеркнул, что речь идет о намеренной попытке убийства, поскольку ранее он активно указывал на коррупцию в военной сфере и правоохранительных органах.
Советник управления полиции в Черкасской области
Зоя Вовк сообщила телеканалу "Общественное", что по факту инцидента возбуждено уголовное дело, изъяты вещественные доказательства, проводится досудебная проверка. Личности причастных к взрыву устанавливаются, им грозит от 10 до 15 лет лишения свободы либо пожизненное заключение.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская