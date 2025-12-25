Рейтинг@Mail.ru
Экс-футболист ЦСКА выложил фото в футболке "Зенита"
01:50 25.12.2025
Экс-футболист ЦСКА выложил фото в футболке "Зенита"
Экс-футболист ЦСКА выложил фото в футболке "Зенита"
Бывший футболист московского ЦСКА чилиец Виктор Давила, который сейчас выступает в составе мексиканского клуба "Америка", опубликовал фотографию в футболке... РИА Новости Спорт, 25.12.2025
Экс-футболист ЦСКА выложил фото в футболке "Зенита"

Бывший футболист ЦСКА Давила опубликовал фото в футболке "Зенита"

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Бывший футболист московского ЦСКА чилиец Виктор Давила, который сейчас выступает в составе мексиканского клуба "Америка", опубликовал фотографию в футболке петербургского "Зенита".
Давила выложил фото в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) вместе со своей семьей, подписав ее: "Моя команда".
Давиле 28 лет. Он выступал в составе ЦСКА с 2023 по 2024 год и выиграл вместе с армейцами Кубок России. Всего в активе форварда 38 матчей и шесть голов в составе "красно-синих".
Секу Койта - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Койта признали автором лучшего гола Кубка России
24 декабря, 18:51
 
Футбол
 
