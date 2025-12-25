https://ria.ru/20251225/davila-2064485939.html
Экс-футболист ЦСКА выложил фото в футболке "Зенита"
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Бывший футболист московского ЦСКА чилиец Виктор Давила, который сейчас выступает в составе мексиканского клуба "Америка", опубликовал фотографию в футболке петербургского "Зенита".
Давила выложил фото в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) вместе со своей семьей, подписав ее: "Моя команда".
Давиле 28 лет. Он выступал в составе ЦСКА
с 2023 по 2024 год и выиграл вместе с армейцами Кубок России. Всего в активе форварда 38 матчей и шесть голов в составе "красно-синих".