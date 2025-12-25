Экс-футболист ЦСКА выложил фото в футболке "Зенита"

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Бывший футболист московского ЦСКА чилиец Виктор Давила, который сейчас выступает в составе мексиканского клуба "Америка", опубликовал фотографию в футболке петербургского "Зенита".

Давила выложил фото в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) вместе со своей семьей, подписав ее: "Моя команда".