"Ростех" планирует поставки 12 импортозамещенных самолетов в 2026 году

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Первые 12 российских импортозамещенных самолетов SJ-100 планируется передать авиакомпаниям уже в 2026 году, сертификацию этих моделей самолетов планируется завершить в первом полугодии следующего года, сообщил журналистам глава "Ростеха" Сергей Чемезов.