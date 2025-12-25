Рейтинг@Mail.ru
"Ростех" планирует поставки 12 импортозамещенных самолетов в 2026 году - РИА Новости, 25.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:03 25.12.2025 (обновлено: 13:10 25.12.2025)
https://ria.ru/20251225/chemezov-2064572470.html
"Ростех" планирует поставки 12 импортозамещенных самолетов в 2026 году
"Ростех" планирует поставки 12 импортозамещенных самолетов в 2026 году - РИА Новости, 25.12.2025
"Ростех" планирует поставки 12 импортозамещенных самолетов в 2026 году
Первые 12 российских импортозамещенных самолетов SJ-100 планируется передать авиакомпаниям уже в 2026 году, сертификацию этих моделей самолетов планируется... РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T13:03:00+03:00
2025-12-25T13:10:00+03:00
sj-100
экономика
комсомольск-на-амуре
россия
ростех
сергей чемезов
sukhoi superjet 100 (ssj100)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039893040_0:115:1280:835_1920x0_80_0_0_69a23da08fa3953ed4dd82251ed306f7.jpg
https://ria.ru/20251225/rosteh-2064503486.html
комсомольск-на-амуре
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039893040_42:0:1179:853_1920x0_80_0_0_b246853dcb638d2bece70c8007d46fcf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
sj-100, экономика, комсомольск-на-амуре, россия, ростех, сергей чемезов, sukhoi superjet 100 (ssj100)
SJ-100, Экономика, Комсомольск-на-Амуре, Россия, Ростех, Сергей Чемезов, Sukhoi Superjet 100 (SSJ100)
"Ростех" планирует поставки 12 импортозамещенных самолетов в 2026 году

Чемезов: поставки 12 импортозамещенных самолетов SJ-100 планируются в 2026 году

© Фото : "Ростех"Импортозамещенный самолет SJ-100, построенный по серийным технологиям
Импортозамещенный самолет SJ-100, построенный по серийным технологиям - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© Фото : "Ростех"
Импортозамещенный самолет SJ-100, построенный по серийным технологиям. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Первые 12 российских импортозамещенных самолетов SJ-100 планируется передать авиакомпаниям уже в 2026 году, сертификацию этих моделей самолетов планируется завершить в первом полугодии следующего года, сообщил журналистам глава "Ростеха" Сергей Чемезов.
"Суперджет, я надеюсь, мы завершим в первом полугодии, потому что нам необходимо уже на следующий год 12 машин передать, уже новых 12 машин передать авиакомпаниям", - сказал Чемезов.
SJ-100 - ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, который создается по программе импортозамещения систем и компонентов. Лайнер станет еще одной моделью в семействе эксплуатирующихся в настоящее время самолетов типа Superjet.
Самолет Superjet 17 марта совершил первый полет с российским двигателем ПД-8 в Комсомольске-на-Амуре, таким образом, начались летные испытания двигателя в составе воздушного судна. В Минтрансе РФ сообщали, что плановый срок получения сертификата типа на импортозамещенный самолет с двигателем ПД-8 - декабрь 2025 года, для этого прикладываются все усилия. Поставки импортозамещенных бортов, по данным "Ростеха", ожидаются в 2026 году.
Истребители Су-35 ВКС России - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
"Ростех" назвал 2025 год рекордным по выпуску боевых самолетов
Вчера, 08:13
 
SJ-100ЭкономикаКомсомольск-на-АмуреРоссияРостехСергей ЧемезовSukhoi Superjet 100 (SSJ100)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала