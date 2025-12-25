Рейтинг@Mail.ru
25.12.2025

Российские авиакомпании рассказали, как проходит обучение бортпроводников
10:29 25.12.2025
Российские авиакомпании рассказали, как проходит обучение бортпроводников
Российские авиакомпании рассказали, как проходит обучение бортпроводников - РИА Новости, 25.12.2025
Российские авиакомпании рассказали, как проходит обучение бортпроводников
Российские бортпроводники обучаются около 3,5 месяцев, узнают основы авиационного законодательства и управления человеческими ресурсами экипажа, а самым сложным РИА Новости, 25.12.2025
ирина соловьева
аэрофлот
s7 airlines
azur air
ирина соловьева, аэрофлот, s7 airlines, azur air
Ирина Соловьева, Аэрофлот, S7 Airlines, Azur Air
Российские авиакомпании рассказали, как проходит обучение бортпроводников

РИА Новости: российские бортпроводники обучаются около 3,5 месяцев

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Бортпроводники авиакомпании "Аэрофлот"
Бортпроводники авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Бортпроводники авиакомпании "Аэрофлот" . Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Российские бортпроводники обучаются около 3,5 месяцев, узнают основы авиационного законодательства и управления человеческими ресурсами экипажа, а самым сложным для них является изучение конструкции самолета и аварийно-спасательная подготовка, рассказали РИА Новости в российских авиакомпаниях.
Авиаперевозчики отметили, что обучение бортпроводников - сложный процесс, его продолжительность зависит от имеющейся у человека квалификации. Помимо обучения, бортпроводникам нужно готовить большое количество летных документов, а также сдавать непростые экзамены.
"Если у бортпроводника нет свидетельства, процесс обучения до первого рейса идет от 2 до 3,5 месяцев", - рассказала заместитель генерального директора Azur Air по образовательной деятельности Ирина Соловьева. При этом в некоторых авиакомпаниях процесс длится еще дольше - в "Аэрофлоте" от начала обучения до выполнения первого рейса проходит около четырех месяцев.
Бортпроводники во время обучения проходят теоретические и практические занятия, которые помогают получить навыки, необходимые для обеспечения высокого уровня сервиса, комфорта и безопасности пассажиров.
"Спектр дисциплин обширен: это основы авиационного законодательства, аварийно-спасательные и сервисные процедуры, изучение особенностей управления ресурсами экипажа и человеческого фактора, а также многое другое", - отметили в "Аэрофлоте".
В авиакомпании S7 ("Сибирь") также рассказали об основных трудностях, с которыми сталкиваются бортпроводники в процессе обучения.
"Со слов обучающихся, самыми сложными дисциплинами в процессе обучения традиционно являются изучение конструкции самолета и аварийно-спасательная подготовка. Занятия по аварийно-спасательной подготовке требуют от слушателей психологической устойчивости, умения быстро принимать решения и четко выполнять обязанности под воздействием стресса", - сообщили в S7.
После обучения бортпроводники сдают квалификационный экзамен, включающий в себя проверку теоретических знаний и практических навыков, отметили там.
Ирина Соловьева, Аэрофлот, S7 Airlines, Azur Air
 
 
