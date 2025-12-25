Российские авиакомпании рассказали, как проходит обучение бортпроводников

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Российские бортпроводники обучаются около 3,5 месяцев, узнают основы авиационного законодательства и управления человеческими ресурсами экипажа, а самым сложным для них является изучение конструкции самолета и аварийно-спасательная подготовка, рассказали РИА Новости в российских авиакомпаниях.

Авиаперевозчики отметили, что обучение бортпроводников - сложный процесс, его продолжительность зависит от имеющейся у человека квалификации. Помимо обучения, бортпроводникам нужно готовить большое количество летных документов, а также сдавать непростые экзамены.

"Если у бортпроводника нет свидетельства, процесс обучения до первого рейса идет от 2 до 3,5 месяцев", - рассказала заместитель генерального директора Azur Air по образовательной деятельности Ирина Соловьева . При этом в некоторых авиакомпаниях процесс длится еще дольше - в " Аэрофлоте " от начала обучения до выполнения первого рейса проходит около четырех месяцев.

Бортпроводники во время обучения проходят теоретические и практические занятия, которые помогают получить навыки, необходимые для обеспечения высокого уровня сервиса, комфорта и безопасности пассажиров.

"Спектр дисциплин обширен: это основы авиационного законодательства, аварийно-спасательные и сервисные процедуры, изучение особенностей управления ресурсами экипажа и человеческого фактора, а также многое другое", - отметили в "Аэрофлоте".

В авиакомпании S7 ("Сибирь") также рассказали об основных трудностях, с которыми сталкиваются бортпроводники в процессе обучения.

"Со слов обучающихся, самыми сложными дисциплинами в процессе обучения традиционно являются изучение конструкции самолета и аварийно-спасательная подготовка. Занятия по аварийно-спасательной подготовке требуют от слушателей психологической устойчивости, умения быстро принимать решения и четко выполнять обязанности под воздействием стресса", - сообщили в S7.