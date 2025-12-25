Рейтинг@Mail.ru
"Зенит" отказался отпускать Эраковича в аренду в "Црвену Звезду", пишут СМИ
12:38 25.12.2025
"Зенит" отказался отпускать Эраковича в аренду в "Црвену Звезду", пишут СМИ
россия, страхиня эракович, зенит, црвена звезда, спартак москва, трансферы в рпл, спорт
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Петербургский футбольный клуб "Зенит" отказался отдавать защитника Страхиню Эраковича в аренду с обязательным правом выкупа в белградскую "Црвену Звезду", сообщает Maxbet Sport.
По информации источника, отказ "Зенита" обусловлен желанием клуба совершить в зимнее трансферное окно прямой переход Эраковича при поступлении выгодного предложения.
Эраковичу 24 года. Он является воспитанником "Црвены Звезды", из которой перешел в "Зенит" летом 2023 года. В составе "сине-бело-голубых" серб стал чемпионом России и обладателем Кубка и Суперкубка страны. На его счету 18 матчей и один гол за национальную команду. В нынешнем сезоне защитник провел 19 игр во всех турнирах за петербургский клуб.
В воскресенье "Црвену Звезду" во второй раз возглавил экс-тренер московского "Спартака" Деян Станкович.
Футбольный мяч на поле - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
