"Зенит" отказался отпускать Эраковича в аренду в "Црвену Звезду", пишут СМИ
Петербургский футбольный клуб "Зенит" отказался отдавать защитника Страхиню Эраковича в аренду с обязательным правом выкупа в белградскую "Црвену Звезду",... РИА Новости Спорт, 25.12.2025
