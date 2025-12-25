Рейтинг@Mail.ru
Культура
 
22:59 25.12.2025
У портрета Алентовой у театра имени Пушкина образовался стихийный мемориал
Цветы появились у портрета народной артистки России Веры Алентовой около здания театра имени Александра Пушкина в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.12.2025
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Цветы появились у портрета народной артистки России Веры Алентовой около здания театра имени Александра Пушкина в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Алентова скончалась в четверг, ей было 83 года. Утром ей стало плохо в Театре имени Владимира Маяковского, где проходило прощание с народным артистом РФ Анатолием Лобоцким. Ее оперативно госпитализировали, но, к сожалению, не спасли.
Стихийный мемориал образовался в Москве у театра имени Пушкина: слева от входа, где помещены кадры из постановок театра, под афишей спектакля "Мадам Рубинштейн", в котором Алентова исполняла главную роль, появилась букеты цветов. Портрет Алентовой - живая фотография на сцене, где она запечатлена в черной мантии с красными лацканами и манжетами. Спектакль находился в репертуаре театра с 2022 года. Главную роль Хелены Рубинштейн в нем неизменно играла Алентова, так как соответствующую пьесу известного австралийского драматурга Джона Мисто поставили в Москве впервые специально к юбилею актрисы. Режиссером выступил худрук театра Евгений Писарев.
Алентова родилась 21 февраля 1942 года в городе Котлас Архангельской области. В 1965 году она окончила Школу-студию МХАТ, затем ее приняли в труппу Театра имени Пушкина. С 2009 года она руководила актерско-режиссерской мастерской во ВГИКе.
Актриса наиболее известна по главной роли в фильме "Москва слезам не верит" (1979). Она также снялась в таких кинокартинах, как "Завтра была война" (1987), "Ширли-мырли" (1995), "Зависть богов" (2000), "Бальзаковский возраст, или Все мужики сво..." (2004), "Дорога без конца" (2014) и других.
В 1992 году Алентова получила звание народной артистки России.
Катерина, Светлана, мадам Рубинштейн: многоликая Вера Алентова
© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанк

Алентова родилась 21 февраля 1942 года в городе Котласе Архангельской области.

Актриса Вера Алентова

Алентова родилась 21 февраля 1942 года в городе Котласе Архангельской области.

© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
1 из 14
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

В 1965-м окончила Школу-студию МХАТ, затем ее приняли в труппу Театра имени Пушкина.

На фото: Вера Алентова в спектакле "Все о нашем доме".

Спектакль Все о нашем доме в театре им. А. Пушкина

В 1965-м окончила Школу-студию МХАТ, затем ее приняли в труппу Театра имени Пушкина.

На фото: Вера Алентова в спектакле "Все о нашем доме".

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
2 из 14
© Мосфильм (2000)

В кино Алентова дебютировала также в 1965 году. Всего на ее счету более 30 ролей.

На фото: Вера Алентова и Анатолий Лобоцкий в фильме "Зависть богов".

Вера Алентова и Анатолий Лобоцкий в фильме Зависть богов

В кино Алентова дебютировала также в 1965 году. Всего на ее счету более 30 ролей.

На фото: Вера Алентова и Анатолий Лобоцкий в фильме "Зависть богов".

© Мосфильм (2000)
3 из 14
© РИА Новости / Галина Кмит | Перейти в медиабанк

В 1983 году на экраны вышел фильм Юлия Райзмана "Время желаний". За роль Светланы в этом фильме Алентова стала лауреатом Государственной премии РСФСР.

Съемка художественного фильма Время желаний

В 1983 году на экраны вышел фильм Юлия Райзмана "Время желаний". За роль Светланы в этом фильме Алентова стала лауреатом Государственной премии РСФСР.

© РИА Новости / Галина Кмит
Перейти в медиабанк
4 из 14
© РИА Новости / А.Кученков | Перейти в медиабанк

Наибольшую известность актрисе принесла роль Катерины Тихомировой в фильме "Москва слезам не верит", который снял ее муж Владимир Меньшов. Картина была удостоена премии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".

Кадр из фильма Москва слезам не верит

Наибольшую известность актрисе принесла роль Катерины Тихомировой в фильме "Москва слезам не верит", который снял ее муж Владимир Меньшов. Картина была удостоена премии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".

© РИА Новости / А.Кученков
Перейти в медиабанк
5 из 14
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

Алентова прожила в браке с режиссером более 50 лет, вплоть до его смерти в 2021 году. У них есть дочь— Юлия Меньшова, известная российская телеведущая и актриса.

Кинорежиссер Владимир Меньшов с женой, актрисой театра и кино Верой Алентовой (справа) и дочерью, телеведущей, актрисой театра и кино Юлией Меньшовой

Алентова прожила в браке с режиссером более 50 лет, вплоть до его смерти в 2021 году. У них есть дочь— Юлия Меньшова, известная российская телеведущая и актриса.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
6 из 14
© РИА Новости / Галина Кмит | Перейти в медиабанк

Еще одной работой супружеской пары стала фарсовая комедия "Ширли-мырли" (1995), в которой Алентова выступила сразу в четырех ролях.

Актеры Вера Алентова и Валерий Гаркалин на съемках комедии Ширли-мырли режиссера Владимира Меньшова

Еще одной работой супружеской пары стала фарсовая комедия "Ширли-мырли" (1995), в которой Алентова выступила сразу в четырех ролях.

© РИА Новости / Галина Кмит
Перейти в медиабанк
7 из 14
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Заметным событием стал фильм Юрия Кары "Завтра была война" (1987) по повести Бориса Васильева.

Кадр из фильма по повести Бориса Васильева Завтра была война режиссера Юрия Кары. Киностудия имени М. Горького

Заметным событием стал фильм Юрия Кары "Завтра была война" (1987) по повести Бориса Васильева.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 14
© Киностудия им. М. Горького, 1987

Алентова сыграла в этой картине завуча Валендру.

Кадр из фильма Завтра была война

Алентова сыграла в этой картине завуча Валендру.

© Киностудия им. М. Горького, 1987
9 из 14
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

На сцене Театра имени Пушкина Алентова прослужила 60 лет.

На фото: Вера Алентова в роли Генриетты Карловны в спектакле "Семейка Краузе".

Вера Алентова в спектакле Семейка Краузе

На сцене Театра имени Пушкина Алентова прослужила 60 лет.

На фото: Вера Алентова в роли Генриетты Карловны в спектакле "Семейка Краузе".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
10 из 14
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанк

В 2022 году состоялась премьера спектакля "Мадам Рубинштейн". Художественный руководитель Театра имени Пушкина Евгений Писарев поставил пьесу австралийского драматурга Джона Мисто специально к 80-летию актрисы.

Спектакль-бенефис В. Алентовой Мадам Рубинштейн

В 2022 году состоялась премьера спектакля "Мадам Рубинштейн". Художественный руководитель Театра имени Пушкина Евгений Писарев поставил пьесу австралийского драматурга Джона Мисто специально к 80-летию актрисы.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
11 из 14
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанк

В последнее время Алентова также играла в спектакле "Ложные признания" (госпожа Аргант).

Актриса Вера Алентова в роли госпожи Аргант в спектакле Ложные признания

В последнее время Алентова также играла в спектакле "Ложные признания" (госпожа Аргант).

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
12 из 14
© РИА Новости / Владимир Родионов | Перейти в медиабанк

В 1992 году Алентовой присвоили звание народной артистки России. Она также награждена орденами и медалями, в том числе "За заслуги перед Отечеством" III и IV степени.

Президент России Владимир Путин наградил артистку Веру Алентову Орденом Почета

В 1992 году Алентовой присвоили звание народной артистки России. Она также награждена орденами и медалями, в том числе "За заслуги перед Отечеством" III и IV степени.

© РИА Новости / Владимир Родионов
Перейти в медиабанк
13 из 14
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

"Она исполняла роли советских женщин, современных россиянок, женщин светского общества, западных и буржуазных — во всем этом проявлялась ее человечность и крупность характера, крепкий и противоборствующий дух" — так рассказали об Алентовой в Школе-студии МХАТ.

Актриса театра и кино Вера Алентова

"Она исполняла роли советских женщин, современных россиянок, женщин светского общества, западных и буржуазных — во всем этом проявлялась ее человечность и крупность характера, крепкий и противоборствующий дух" — так рассказали об Алентовой в Школе-студии МХАТ.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
14 из 14

Алентова родилась 21 февраля 1942 года в городе Котласе Архангельской области.

© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
1 из 14

В 1965-м окончила Школу-студию МХАТ, затем ее приняли в труппу Театра имени Пушкина.

На фото: Вера Алентова в спектакле "Все о нашем доме".

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
2 из 14

В кино Алентова дебютировала также в 1965 году. Всего на ее счету более 30 ролей.

На фото: Вера Алентова и Анатолий Лобоцкий в фильме "Зависть богов".

© Мосфильм (2000)
3 из 14

В 1983 году на экраны вышел фильм Юлия Райзмана "Время желаний". За роль Светланы в этом фильме Алентова стала лауреатом Государственной премии РСФСР.

© РИА Новости / Галина Кмит
Перейти в медиабанк
4 из 14

Наибольшую известность актрисе принесла роль Катерины Тихомировой в фильме "Москва слезам не верит", который снял ее муж Владимир Меньшов. Картина была удостоена премии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".

© РИА Новости / А.Кученков
Перейти в медиабанк
5 из 14

Алентова прожила в браке с режиссером более 50 лет, вплоть до его смерти в 2021 году. У них есть дочь— Юлия Меньшова, известная российская телеведущая и актриса.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
6 из 14

Еще одной работой супружеской пары стала фарсовая комедия "Ширли-мырли" (1995), в которой Алентова выступила сразу в четырех ролях.

© РИА Новости / Галина Кмит
Перейти в медиабанк
7 из 14

Заметным событием стал фильм Юрия Кары "Завтра была война" (1987) по повести Бориса Васильева.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 14

Алентова сыграла в этой картине завуча Валендру.

© Киностудия им. М. Горького, 1987
9 из 14

На сцене Театра имени Пушкина Алентова прослужила 60 лет.

На фото: Вера Алентова в роли Генриетты Карловны в спектакле "Семейка Краузе".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
10 из 14

В 2022 году состоялась премьера спектакля "Мадам Рубинштейн". Художественный руководитель Театра имени Пушкина Евгений Писарев поставил пьесу австралийского драматурга Джона Мисто специально к 80-летию актрисы.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
11 из 14

В последнее время Алентова также играла в спектакле "Ложные признания" (госпожа Аргант).

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
12 из 14

В 1992 году Алентовой присвоили звание народной артистки России. Она также награждена орденами и медалями, в том числе "За заслуги перед Отечеством" III и IV степени.

© РИА Новости / Владимир Родионов
Перейти в медиабанк
13 из 14

"Она исполняла роли советских женщин, современных россиянок, женщин светского общества, западных и буржуазных — во всем этом проявлялась ее человечность и крупность характера, крепкий и противоборствующий дух" — так рассказали об Алентовой в Школе-студии МХАТ.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
14 из 14
 
