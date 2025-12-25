Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко выразил соболезнования родным и близким Алентовой - РИА Новости, 25.12.2025
Культура
 
17:48 25.12.2025 (обновлено: 18:07 25.12.2025)
Лукашенко выразил соболезнования родным и близким Алентовой
Лукашенко выразил соболезнования родным и близким Алентовой - РИА Новости, 25.12.2025
Лукашенко выразил соболезнования родным и близким Алентовой
Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил соболезнования родным и близким народной артистки России Веры Алентовой, сообщило агентство Белта со ссылкой... РИА Новости, 25.12.2025
Лукашенко выразил соболезнования родным и близким Алентовой

Лукашенко направил соболезнования родным и близким Веры Алентовой

Вера Алентова - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Вера Алентова. Архивное фото
МИНСК, 25 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил соболезнования родным и близким народной артистки России Веры Алентовой, сообщило агентство Белта со ссылкой на пресс-службу президента.
Алентова ушла из жизни в четверг в возрасте 83 лет.
41-й ММКФ. Церемония открытия - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Катерина, Светлана, мадам Рубинштейн: многоликая Вера Алентова
Вчера, 16:25
"Ушла из жизни талантливая актриса, любимая многими поколениями зрителей", - приводит Белта текст соболезнования.
Лукашенко отметил, что созданные Алентовой незабываемые образы дарили публике искренние эмоции и покоряли силой женского характера.
"Творчество Веры Валентиновны стало неоценимым вкладом в развитие искусства. Светлая память о ней всегда будет жить в наших сердцах", - говорится в соболезновании белорусского лидера.
Памяти актрисы Веры Алентовой - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Памяти актрисы Веры Алентовой
Вчера, 17:09
Алентова родилась 21 февраля 1942 года в городе Котлас Архангельской области. В 1965 году окончила Школу-студию МХАТ, затем ее приняли в труппу Театра имени Пушкина. С 2009 года она руководила актерско-режиссерской мастерской во ВГИКе.
Актриса наиболее известна по главной роли в фильме "Москва слезам не верит" (1979). Она также снялась в таких кинокартинах, как "Завтра была война" (1987), "Ширли-мырли" (1995), "Зависть богов" (2000), "Бальзаковский возраст, или Все мужики сво..." (2004), "Дорога без конца" (2014) и других.
В 1992 году Алентова получила звание народной артистки России.
Актриса Вера Алентова - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Вера Алентова: звездный путь и внезапная смерть — история великой актрисы
Вчера, 16:37
 
КультураРоссияБелоруссияВера АлентоваАлександр ЛукашенкоВГИКУмерла Вера АлентоваКотлас
 
 
