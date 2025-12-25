Алентова навсегда останется в памяти россиян, заявил Мединский

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Народная артистка России Вера Алентова – выдающаяся актриса, она останется в памяти россиян всегда молодой и энергичной, сказал РИА Новости помощник президента России Владимир Мединский.

Алентова ушла из жизни в четверг в возрасте 83 лет.

В беседе с агентством Мединский сообщил, что давно был знаком с Алентовой, как и с ее супругом режиссером Владимиром Меньшовым, отметив, что это были выдающиеся люди.