Алентова навсегда останется в памяти россиян, заявил Мединский
Народная артистка России Вера Алентова – выдающаяся актриса, она останется в памяти россиян всегда молодой и энергичной, сказал РИА Новости помощник президента... РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T16:42:00+03:00
2025-12-25T16:42:00+03:00
2025-12-25T16:44:00+03:00
Алентова навсегда останется в памяти россиян, заявил Мединский
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Народная артистка России Вера Алентова – выдающаяся актриса, она останется в памяти россиян всегда молодой и энергичной, сказал РИА Новости помощник президента России Владимир Мединский.
Алентова ушла из жизни в четверг в возрасте 83 лет.
В беседе с агентством Мединский сообщил, что давно был знаком с Алентовой, как и с ее супругом режиссером Владимиром Меньшовым, отметив, что это были выдающиеся люди.
"Вера Алентова - выдающаяся актриса. Она всегда была надеждой и опорой. Память об этих людях не просто останется, она останется в их творениях. Веру Алентову мы всегда будем видеть молодой, энергичной, в любой роли прекрасной", - сказал помощник президента РФ.