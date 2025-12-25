Рейтинг@Mail.ru
16:42 25.12.2025 (обновлено: 16:44 25.12.2025)
Алентова навсегда останется в памяти россиян, заявил Мединский
умерла вера алентова, вера алентова, владимир мединский
Вера Алентова
Вера Алентова. Архивное фото
Вера Алентова. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Народная артистка России Вера Алентова – выдающаяся актриса, она останется в памяти россиян всегда молодой и энергичной, сказал РИА Новости помощник президента России Владимир Мединский.
Алентова ушла из жизни в четверг в возрасте 83 лет.
В беседе с агентством Мединский сообщил, что давно был знаком с Алентовой, как и с ее супругом режиссером Владимиром Меньшовым, отметив, что это были выдающиеся люди.
"Вера Алентова - выдающаяся актриса. Она всегда была надеждой и опорой. Память об этих людях не просто останется, она останется в их творениях. Веру Алентову мы всегда будем видеть молодой, энергичной, в любой роли прекрасной", - сказал помощник президента РФ.
Актриса Вера Алентова - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Вера Алентова: звездный путь и внезапная смерть — история великой актрисы
Умерла Вера АлентоваВера АлентоваВладимир Мединский
 
 
