https://ria.ru/20251225/alentova-2064655520.html
Алентовой стало плохо во время церемонии прощания с Лобоцким
Алентовой стало плохо во время церемонии прощания с Лобоцким - РИА Новости, 25.12.2025
Алентовой стало плохо во время церемонии прощания с Лобоцким
Народной артистке РФ Вере Алентовой стало плохо во время церемонии прощания с народным артистом России Анатолием Лобоцким, которая прошла в Театре имени... РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T16:07:00+03:00
2025-12-25T16:07:00+03:00
2025-12-25T16:25:00+03:00
россия
котлас
архангельская область
вера алентова
анатолий лобоцкий (артист)
владимир меньшов
театр имени маяковского
вгик
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/19/2064650595_0:38:2912:1676_1920x0_80_0_0_1792516d0c5e25e6673373f4b374c576.jpg
россия
котлас
архангельская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/19/2064650595_208:0:2911:2027_1920x0_80_0_0_8b23448c9bc230027927f02b4629372e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, котлас, архангельская область, вера алентова, анатолий лобоцкий (артист), владимир меньшов, театр имени маяковского, вгик, умерла вера алентова
Россия, Котлас, Архангельская область, Вера Алентова, Анатолий Лобоцкий (артист), Владимир Меньшов, Театр имени Маяковского, ВГИК, Умерла Вера Алентова
Алентовой стало плохо во время церемонии прощания с Лобоцким
У Веры Алентовой резко ухудшилось самочувствие на прощании с Анатолием Лобоцким
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости.
Народной артистке РФ Вере Алентовой стало плохо во время церемонии прощания с народным артистом России Анатолием Лобоцким, которая прошла в Театре имени Маяковского, сообщается
в Telegram-канале театра.
В четверг в Театре Пушкина сообщили, что Алентова
скончалась, ей было 83 года.
"Сегодня, 25 декабря 2025 года, во время церемонии прощания с народным артистом России Анатолием Лобоцким
резко ухудшилось самочувствие народной артистки России Веры Валентиновны Алентовой. Веру Валентиновну оперативно госпитализировали, но, к величайшему сожалению, спасти не удалось. Ей было 83 года", - говорится в сообщении.
В театре отметили, что творческие пути Веры Алентовой и Анатолия Лобоцкого пересеклись на съемочной площадке фильма "Зависть богов" режиссера Владимира Меньшова
, где они исполнили главные роли.
"Сегодня по трагическому совпадению их судьбы переплелись навсегда - на экране и в жизни", - добавляется в сообщении.
Также коллектив Театра имени Маяковского
выразил соболезнования семье и близким Алентовой, а также всему коллективу и руководству Театра имени Пушкина, где артистка служила на протяжении 60 лет.
Алентова родилась 21 февраля 1942 года в городе Котлас Архангельской области
. В 1965 году окончила Школу-студию МХАТ, затем ее приняли в труппу Театра имени Пушкина. С 2009 года она руководила актерско-режиссерской мастерской во ВГИКе
.
Актриса наиболее известна по главной роли в фильме "Москва слезам не верит" (1979). Она также снялась в таких кинокартинах, как "Завтра была война" (1987), "Ширли-мырли" (1995), "Зависть богов" (2000), "Бальзаковский возраст, или Все мужики сво..." (2004), "Дорога без конца" (2014) и других.
В 1992 году Алентова получила звание народной артистки России.