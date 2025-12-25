Рейтинг@Mail.ru
Алентовой стало плохо во время церемонии прощания с Лобоцким - РИА Новости, 25.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:07 25.12.2025 (обновлено: 16:25 25.12.2025)
https://ria.ru/20251225/alentova-2064655520.html
Алентовой стало плохо во время церемонии прощания с Лобоцким
Алентовой стало плохо во время церемонии прощания с Лобоцким - РИА Новости, 25.12.2025
Алентовой стало плохо во время церемонии прощания с Лобоцким
Народной артистке РФ Вере Алентовой стало плохо во время церемонии прощания с народным артистом России Анатолием Лобоцким, которая прошла в Театре имени... РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T16:07:00+03:00
2025-12-25T16:25:00+03:00
россия
котлас
архангельская область
вера алентова
анатолий лобоцкий (артист)
владимир меньшов
театр имени маяковского
вгик
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/19/2064650595_0:38:2912:1676_1920x0_80_0_0_1792516d0c5e25e6673373f4b374c576.jpg
россия
котлас
архангельская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/19/2064650595_208:0:2911:2027_1920x0_80_0_0_8b23448c9bc230027927f02b4629372e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, котлас, архангельская область, вера алентова, анатолий лобоцкий (артист), владимир меньшов, театр имени маяковского, вгик, умерла вера алентова
Россия, Котлас, Архангельская область, Вера Алентова, Анатолий Лобоцкий (артист), Владимир Меньшов, Театр имени Маяковского, ВГИК, Умерла Вера Алентова
Алентовой стало плохо во время церемонии прощания с Лобоцким

У Веры Алентовой резко ухудшилось самочувствие на прощании с Анатолием Лобоцким

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктриса Вера Алентова
Актриса Вера Алентова - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Актриса Вера Алентова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Народной артистке РФ Вере Алентовой стало плохо во время церемонии прощания с народным артистом России Анатолием Лобоцким, которая прошла в Театре имени Маяковского, сообщается в Telegram-канале театра.
В четверг в Театре Пушкина сообщили, что Алентова скончалась, ей было 83 года.
"Сегодня, 25 декабря 2025 года, во время церемонии прощания с народным артистом России Анатолием Лобоцким резко ухудшилось самочувствие народной артистки России Веры Валентиновны Алентовой. Веру Валентиновну оперативно госпитализировали, но, к величайшему сожалению, спасти не удалось. Ей было 83 года", - говорится в сообщении.
В театре отметили, что творческие пути Веры Алентовой и Анатолия Лобоцкого пересеклись на съемочной площадке фильма "Зависть богов" режиссера Владимира Меньшова, где они исполнили главные роли.
"Сегодня по трагическому совпадению их судьбы переплелись навсегда - на экране и в жизни", - добавляется в сообщении.
Также коллектив Театра имени Маяковского выразил соболезнования семье и близким Алентовой, а также всему коллективу и руководству Театра имени Пушкина, где артистка служила на протяжении 60 лет.
Алентова родилась 21 февраля 1942 года в городе Котлас Архангельской области. В 1965 году окончила Школу-студию МХАТ, затем ее приняли в труппу Театра имени Пушкина. С 2009 года она руководила актерско-режиссерской мастерской во ВГИКе.
Актриса наиболее известна по главной роли в фильме "Москва слезам не верит" (1979). Она также снялась в таких кинокартинах, как "Завтра была война" (1987), "Ширли-мырли" (1995), "Зависть богов" (2000), "Бальзаковский возраст, или Все мужики сво..." (2004), "Дорога без конца" (2014) и других.
В 1992 году Алентова получила звание народной артистки России.
 
РоссияКотласАрхангельская областьВера АлентоваАнатолий Лобоцкий (артист)Владимир МеньшовТеатр имени МаяковскогоВГИКУмерла Вера Алентова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала