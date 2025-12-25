Рейтинг@Mail.ru
В Росфинмониторинге назвали сумму замороженных активов в банках в 2025 году
25.12.2025
В Росфинмониторинге назвали сумму замороженных активов в банках в 2025 году
В Росфинмониторинге назвали сумму замороженных активов в банках в 2025 году - РИА Новости, 25.12.2025
В Росфинмониторинге назвали сумму замороженных активов в банках в 2025 году
Кредитные организации РФ в 2025 году заморозили активы более 5,5 тысячи лиц на сумму около 550 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в Росфинмониторинге. РИА Новости, 25.12.2025
В Росфинмониторинге назвали сумму замороженных активов в банках в 2025 году

РИА Новости: банки заморозили активы на около 550 миллионов рублей

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Кредитные организации РФ в 2025 году заморозили активы более 5,5 тысячи лиц на сумму около 550 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в Росфинмониторинге.
"В отношении более 5,5 тысяч лиц кредитными организациями применены меры по замораживанию активов на сумму около 550 млн рублей", - рассказали в ведомстве.
