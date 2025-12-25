https://ria.ru/20251225/aktivy-2064495845.html
В Росфинмониторинге назвали сумму замороженных активов в банках в 2025 году
В Росфинмониторинге назвали сумму замороженных активов в банках в 2025 году - РИА Новости, 25.12.2025
В Росфинмониторинге назвали сумму замороженных активов в банках в 2025 году
Кредитные организации РФ в 2025 году заморозили активы более 5,5 тысячи лиц на сумму около 550 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в Росфинмониторинге. РИА Новости, 25.12.2025
В Росфинмониторинге назвали сумму замороженных активов в банках в 2025 году
РИА Новости: банки заморозили активы на около 550 миллионов рублей