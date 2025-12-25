Рейтинг@Mail.ru
"Аэрофлот" подготовил новогодние сюрпризы для пассажиров - РИА Новости, 25.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:22 25.12.2025
https://ria.ru/20251225/aeroflot-2064632016.html
"Аэрофлот" подготовил новогодние сюрпризы для пассажиров
"Аэрофлот" подготовил новогодние сюрпризы для пассажиров - РИА Новости, 25.12.2025
"Аэрофлот" подготовил новогодние сюрпризы для пассажиров
"Аэрофлот" подготовил сюрпризы для пассажиров, которые будут путешествовать в предстоящие праздники и до конца зимы, сообщает перевозчик. РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T15:22:00+03:00
2025-12-25T15:22:00+03:00
москва
аэрофлот
новый год
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/19/2064631527_0:118:1280:838_1920x0_80_0_0_4834f5b4abd1eff68bd61418255bec9d.jpg
https://ria.ru/20251219/aeroflot-2063125770.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/19/2064631527_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_1f279057abfe57f84869efcd6c7b848e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, аэрофлот, новый год
Москва, Аэрофлот, Новый год
"Аэрофлот" подготовил новогодние сюрпризы для пассажиров

"Аэрофлот" предложит пассажирам новогодние подарки и угощения

© Фото : пресс-служба ПАО "Аэрофлот" "Аэрофлот" подготовил новогодние сюрпризы для пассажиров
Аэрофлот подготовил новогодние сюрпризы для пассажиров - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© Фото : пресс-служба ПАО "Аэрофлот"
"Аэрофлот" подготовил новогодние сюрпризы для пассажиров
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. "Аэрофлот" подготовил сюрпризы для пассажиров, которые будут путешествовать в предстоящие праздники и до конца зимы, сообщает перевозчик.
Так, с 31 декабря по 8 января в пассажирам класса Бизнес предложат специальные праздничные десерты с мандарином, а во всех классах обслуживания путешественникам подарят шоколадные конфеты с предсказаниями.
Пассажиров всех рейсов, вылетающих из Москвы 31 декабря и 1 января, ждут новогодние подарки от авиакомпании. В классе Бизнес — ассорти конфет ручной работы и елочная игрушка. Пассажиров класса Комфорт поздравят открыткой с молочным шоколадом, а в классе Эконом будут раздавать новогодние имбирные пряники.
Кроме того, пассажирам класса Бизнес на дальнемагистральных рейсах "Аэрофлота" длительностью свыше 7 часов, вылетающих из Москвы 31 декабря и 1 января, будет предложено традиционное новогоднее меню. А с 25 декабря 2025 года по 28 февраля 2026 года пассажиров этого класса, вылетающих из Москвы, ждет согревающий чай.
Логотип авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Группа "Аэрофлот" перевезла более 380 тысяч пассажиров через Краснодар
19 декабря, 10:16
 
МоскваАэрофлотНовый год
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала