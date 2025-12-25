"Аэрофлот" подготовил новогодние сюрпризы для пассажиров

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. "Аэрофлот" подготовил сюрпризы для пассажиров, которые будут путешествовать в предстоящие праздники и до конца зимы, сообщает перевозчик.

Так, с 31 декабря по 8 января в пассажирам класса Бизнес предложат специальные праздничные десерты с мандарином, а во всех классах обслуживания путешественникам подарят шоколадные конфеты с предсказаниями.

Пассажиров всех рейсов, вылетающих из Москвы 31 декабря и 1 января, ждут новогодние подарки от авиакомпании. В классе Бизнес — ассорти конфет ручной работы и елочная игрушка. Пассажиров класса Комфорт поздравят открыткой с молочным шоколадом, а в классе Эконом будут раздавать новогодние имбирные пряники.