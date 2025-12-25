https://ria.ru/20251225/aeroflot-2064632016.html
"Аэрофлот" подготовил новогодние сюрпризы для пассажиров
"Аэрофлот" подготовил новогодние сюрпризы для пассажиров - РИА Новости, 25.12.2025
"Аэрофлот" подготовил новогодние сюрпризы для пассажиров
"Аэрофлот" подготовил сюрпризы для пассажиров, которые будут путешествовать в предстоящие праздники и до конца зимы, сообщает перевозчик. РИА Новости, 25.12.2025
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. "Аэрофлот" подготовил сюрпризы для пассажиров, которые будут путешествовать в предстоящие праздники и до конца зимы, сообщает перевозчик.
Так, с 31 декабря по 8 января в пассажирам класса Бизнес предложат специальные праздничные десерты с мандарином, а во всех классах обслуживания путешественникам подарят шоколадные конфеты с предсказаниями.
Пассажиров всех рейсов, вылетающих из Москвы 31 декабря и 1 января, ждут новогодние подарки от авиакомпании. В классе Бизнес — ассорти конфет ручной работы и елочная игрушка. Пассажиров класса Комфорт поздравят открыткой с молочным шоколадом, а в классе Эконом будут раздавать новогодние имбирные пряники.
Кроме того, пассажирам класса Бизнес на дальнемагистральных рейсах "Аэрофлота" длительностью свыше 7 часов, вылетающих из Москвы 31 декабря и 1 января, будет предложено традиционное новогоднее меню. А с 25 декабря 2025 года по 28 февраля 2026 года пассажиров этого класса, вылетающих из Москвы, ждет согревающий чай.