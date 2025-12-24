"Локомотив-Кубань" подал жалобы на баскетболиста, уехавшего в США

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Краснодарский баскетбольный клуб "Локомотив-Кубань" направил официальные обращения в Российскую федерацию баскетбола (РФБ), Международную федерацию баскетбола (FIBA) и Национальную ассоциацию студенческого спорта США (NCAA) в связи с отъездом Кирилла Елатонцева при действующем контракте.

Отмечается, что клуб также подал заявление о применении к спортсмену санкций в комиссию по статусу игроков РФБ и исковое заявление в Национальный центр спортивного арбитража. В "Локомотиве-Кубани" подчеркивают, что сложившаяся ситуация создает "опасную лазейку" для аналогичного нарушения контрактов молодыми спортсменами, что "ставит под удар всю отечественную систему подготовки баскетбольного резерва и финансовую стабильность клубов, академий и спортивных школ".