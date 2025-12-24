https://ria.ru/20251224/zhaloby-2064444421.html
"Локомотив-Кубань" подал жалобы на баскетболиста, уехавшего в США
"Локомотив-Кубань" подал жалобы на баскетболиста, уехавшего в США - РИА Новости Спорт, 24.12.2025
"Локомотив-Кубань" подал жалобы на баскетболиста, уехавшего в США
24.12.2025
"Локомотив-Кубань" подал жалобы на баскетболиста, уехавшего в США
"Локомотив-Кубань" подал жалобы на уехавшего в США Елатонцева в РФБ и FIBA
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Краснодарский баскетбольный клуб "Локомотив-Кубань" направил официальные обращения в Российскую федерацию баскетбола (РФБ), Международную федерацию баскетбола (FIBA) и Национальную ассоциацию студенческого спорта США (NCAA) в связи с отъездом Кирилла Елатонцева при действующем контракте.
Елатонцеву 23 года. В начале октября спортсмену выдали разрешение выступать в NCAA
. Действующий контракт Елатонцева с "Локомотивом-Кубанью" рассчитан до 2029 года. Согласно заявлению клуба, баскетболист в ноябре самовольно покинул расположение команды.
"Клуб квалифицирует данные действия игрока как грубое и недопустимое нарушение контрактных обязательств, совершенное в одностороннем порядке и демонстрирующее откровенное пренебрежение нормами спортивного права и профессиональной этики. В связи с этим "Локомотив-Кубань" в полном соответствии с регламентами предпринял исчерпывающий комплекс мер, направив официальные обращения с пакетом документов в российские и международные организации, регулирующие правоотношения в баскетболе (РФБ
, FIBA
, NCAA)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что клуб также подал заявление о применении к спортсмену санкций в комиссию по статусу игроков РФБ и исковое заявление в Национальный центр спортивного арбитража. В "Локомотиве-Кубани" подчеркивают, что сложившаяся ситуация создает "опасную лазейку" для аналогичного нарушения контрактов молодыми спортсменами, что "ставит под удар всю отечественную систему подготовки баскетбольного резерва и финансовую стабильность клубов, академий и спортивных школ".