Украина может не отменить мобилизацию после соглашения по урегулированию - РИА Новости, 24.12.2025
12:36 24.12.2025 (обновлено: 12:45 24.12.2025)
Украина может не отменить мобилизацию после соглашения по урегулированию
Владимир Зеленский не исключил, что мобилизацию на Украине не отменят даже в случае достижения соглашения по урегулированию. РИА Новости, 24.12.2025
Украина может не отменить мобилизацию после соглашения по урегулированию

Зеленский не исключил, что не отменит мобилизацию в случае мирного соглашения

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский не исключил, что мобилизацию на Украине не отменят даже в случае достижения соглашения по урегулированию.
"Мобилизацию можно трансформировать или не проводить в условиях, когда есть соглашение и оно реализуется, а можно проводить частично и частично демобилизовывать людей", - приводит агентство "Укринформ" слова Зеленского.

Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.
"Даже самые священные дни". Новое заявление Зеленского поразило журналиста
