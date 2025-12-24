https://ria.ru/20251224/zaporozhe-2064430636.html
ВСУ атаковали Запорожскую область
ВСУ атаковали Запорожскую область - РИА Новости, 24.12.2025
ВСУ атаковали Запорожскую область
БПЛА ВСУ атаковали Запорожскую область, перебои со светом коснулись города Каменка-Днепровская и ряда сел, специалисты приступят к восстановлению поврежденного... РИА Новости, 24.12.2025
запорожская область
евгений балицкий
вооруженные силы украины
запорожская область
запорожская область, евгений балицкий, вооруженные силы украины
Запорожская область, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины
ВСУ атаковали Запорожскую область
В Запорожской области из-за атаки дронов ВСУ возникли перебои со светом