ВСУ атаковали Запорожскую область - 24.12.2025
17:59 24.12.2025
ВСУ атаковали Запорожскую область
БПЛА ВСУ атаковали Запорожскую область, перебои со светом коснулись города Каменка-Днепровская и ряда сел, специалисты приступят к восстановлению поврежденного...
запорожская область, евгений балицкий, вооруженные силы украины
Запорожская область, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины
Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек - РИА Новости. БПЛА ВСУ атаковали Запорожскую область, перебои со светом коснулись города Каменка-Днепровская и ряда сел, специалисты приступят к восстановлению поврежденного оборудования после стабилизации обстановки, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
"В результате атаки БПЛА противника без электроснабжения остались 4 929 абонентов Каменско-Днепровского муниципального округа. Отключения коснулись города Каменка-Днепровская, сел Водяное, Днепровка, Мичурино", - написал Балицкий в Telegram-канале.
По словам главы региона, специалисты приступят к восстановлению поврежденного оборудования после стабилизации обстановки, опасность повторных ударов БПЛА сохраняется.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Guardian раскрыла, с чем столкнулись ВСУ после нападения на Курскую область
Запорожская областьЕвгений БалицкийВооруженные силы Украины
 
 
