"Южная" группировка уничтожила более 220 военных ВСУ за сутки - РИА Новости, 24.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:32 24.12.2025
"Южная" группировка уничтожила более 220 военных ВСУ за сутки
Подразделения "Южной" группировки войск за сутки уничтожили более 220 военнослужащих ВСУ, бронетранспортер Puma итальянского производства и бронетранспортер...
"Южная" группировка уничтожила более 220 военных ВСУ за сутки

Российские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск за сутки уничтожили более 220 военнослужащих ВСУ, бронетранспортер Puma итальянского производства и бронетранспортер Stryker производства США в Донецкой Народной Республике, сообщило журналистам Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Алексеево-Дружковка, Резниковка, Долгая Балка, Константиновка, Краматорск и Куртовка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли более 220 военнослужащих, бронетранспортер Puma итальянского производства и бронетранспортер Stryker производства США, два бронеавтомобиля, 14 автомобилей, два артиллерийских орудия, включая 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку Paladin американского производства и склад материальных средств.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Российские войска освободили Заречное Запорожской области
© 2025 МИА «Россия сегодня»
