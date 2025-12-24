Выплаты пенсионерам к Новому году и после: что изменится в 2026 году

МОСКВА — РИА Новости. В течение 2025 года проводилось несколько индексаций пенсий. Страховые пенсии были увеличены в сумме на 9,5%, а социальные — на 14,75%. Также в 2025 году была возобновлена индексация пенсий работающим пенсионерам. В 2026 году произойдет очередное повышение. Что изменится в размере и порядке выплат — в материале РИА Новости.

Будет ли 13 пенсия к Новому году

В начале декабря в Госдуму был внесен законопроект о выплате 13-й пенсии российским пенсионерам накануне новогодних праздников. Автором инициативы стал лидер партии “Справедливая Россия”, глава думской фракции Сергей Миронов. В настоящее время законопроект находится на рассмотрении, он еще не был принят.

« "Законопроектом предлагается установить ежегодную доплату к страховой пенсии по старости в размере страховой пенсии по старости соответствующего лица, но не ниже 1,5 величины прожиточного минимума пенсионера в целом по Российской Федерации на соответствующий год", — говорится в пояснительной записке.

Выплату предлагается приурочить к Новому году, чтобы пенсионеры могли получить дополнительные деньги на празднование и подарки близким.

Будет ли "Новогодний капитал" для пенсионеров

Также в органы власти была направлена инициатива о выплате пенсионерам в России "Новогоднего капитала". Такое предложение внес один из депутатов Госдумы, однако пока официального ответа на него не последовало.

Согласно предложению, всем россиянам, получающим пенсию по старости, полагается ежегодная выплата в размере пяти тысяч рублей, не облагаемая налогом. Эти средства должны перечисляться не позднее чем за две недели до наступления Нового года.

Досрочная выплата пенсии за январь

Некоторые россияне досрочно получат пенсию за январь в конце декабря. Речь идет о гражданах, которые обычно получают выплату до 12 числа месяца на пластиковую карту. Поскольку планируемая выплата придется на праздничные даты, пенсию переведут на счета россиян досрочно.

График выплат пенсий на стыке 2025-2026 годов Месяц Категория пенсионеров Обычная дата выплаты Фактическая дата в связи с праздниками Канал Декабрь 2025 Пенсионеры с датой выплаты 1-11 числа 1-11 числа месяца 30 декабря Банк Декабрь 2025 Те же, получающие пенсию на почте 3-11 числа месяца 30 декабря Почта России Январь 2026 Остальные пенсионеры 12-31 числа месяца Без изменений Банк/почта

Индексация пенсий в 2026 году

В 2026 году пенсии в России вновь будут проиндексированы.

Страховые пенсии с 1 января 2026 года увеличатся на 7,6%. Соответствующий Федеральный закон подписал 28 ноября 2025 года президент России Владимир Путин. Таким образом, минимальный размер выплаты, получаемой по старости, будет составлять 14 278 рублей.

Средняя страховая пенсия в 2026 году у неработающих пенсионеров будет составлять около 27,7 тысячи в месяц, тогда как в 2025 году она составляла 25,8 тысячи рублей. У работающих пенсионеров выплаты увеличат в среднем на 1,6 тысячи рублей. Средний размер такой пенсии будет составлять 23,8 тысячи рублей в месяц.

Пенсия по потере кормильца в 2026 году будет увеличена до 8142 рублей. А минимальный размер выплаты по инвалидности составит 4376 рублей.

С 1 апреля 2026 года проиндексируют социальные выплаты, они будут увеличены соразмерно росту прожиточного минимума для пенсионеров. Об этом Владимир Путин заявил на совещании по экономическим вопросам. Выплаты проиндексируют на 6,8%. Таким образом, средняя пенсионная выплата будет составлять 16,6 тысячи рублей.

Индексация пенсий в 2026 году Вид пенсии Срок индексации в 2026 г. Прогнозируемый процент индексации Увеличение пенсии за январь (выплачивается в декабре 2025) Страховые пенсии (по старости, инвалидности, по потере кормильца) С 1 января 2026 г. 7,6% Да. Январская пенсия, выплачиваемая досрочно в декабре, будет уже проиндексирована. Социальные пенсии (и государственное пенсионное обеспечение) С 1 апреля 2026 г. 6,8% Нет. В декабре (за январь) социальная пенсия будет выплачена в старом размере. Индексация начнется только с апреля. Работающие пенсионеры (страховые пенсии) С 1 января 2026 г. 7,6% Да. Январская пенсия, выплачиваемая досрочно в декабре, будет уже проиндексирована.

Часто задаваемые вопросы

Многих волнуют вопросы о том, как изменятся страховые и социальные пенсии в 2026 году. Собрали главную информацию.

Проведут ли работающим пенсионерам индексацию?

В 2026 году пенсии будут индексированы как неработающим, так и работающим пенсионерам. Так, выплаты планируется увеличить на 7,6%.

Также в августе 2026 году произойдет ежегодный перерасчет пенсии с учетом трудового стажа за прошедший год. Прибавка будет зависеть от размера заработной платы гражданина, она рассчитывается по стандартной формуле, однако после выхода на пенсию за год можно заработать не 10, а всего 3 пенсионных балла. Максимальная прибавка к выплате при этом составит 470 рублей (при ежемесячной зарплате пенсионера 69 тысяч рублей или больше).

Как рассчитать свою прибавку к пенсии?

Чтобы узнать прибавку к пенсии с января 2026 года, необходимо размер текущей выплаты в декабре 2025 года умножить на 1,076 (или прибавить 7,6%).

Для того, чтобы узнать размер нынешней пенсии, можно провести простой расчет. В личном кабинете на портале Госуслуги или СФР узнайте свои накопленные пенсионные баллы (ИПК), умножьте на стоимость балла в год выхода, а затем прибавьте к получившемуся числу фиксированную выплату.

Когда придет пенсия за январь 2026?

Точная дата выплаты пенсии за январь 2026 года зависит от того, в каких числах вы обычно получаете выплату. Так, если дата получения денег выпадает на 1-11 января, следует ждать выплату пенсии в последний рабочий день перед праздниками — 30 декабря. Для получающих пенсию после 11 числа месяца дата платежа не изменится.

Куда обращаться по вопросам выплат?

По вопросам выплат пенсионерам в 2026 году следует обращаться в Социальный фонд России. Сделать это можно несколькими способами:

лично в клиентскую службу СФР;

через МФЦ;

через портал Госуслуги;

по телефону единой горячей линии 8-800-100-0001.

Как отличить реальные выплаты от мошеннических предложений?