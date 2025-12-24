Рейтинг@Mail.ru
ВСУ лишились возможности внезапной атаки, пишет Guardian
Специальная военная операция на Украине
 
16:04 24.12.2025
ВСУ лишились возможности внезапной атаки, пишет Guardian
ВСУ после нападения на Курскую область лишились возможности провести внезапную атаку, пишет газета Guardian. РИА Новости, 24.12.2025
специальная военная операция на украине
курская область
украина
россия
валерий герасимов
владимир путин
вооруженные силы украины
курская область
украина
россия
курская область, украина, россия, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Украина, Россия, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Guardian: ВСУ лишились возможности внезапной атаки после Курской области

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. ВСУ после нападения на Курскую область лишились возможности провести внезапную атаку, пишет газета Guardian.
Как отмечает издание, некоторые жители Украины обеспокоены тем, что провалившиеся военные операции двух лет, в том числе нападение на Курскую область, обернулись стратегической слабостью для украинских войск.
"После Курской области у Украины, похоже, нет способности провести неожиданное нападение на суше", - говорится в публикации.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля 2025 года доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области. В декабре 2025 года генерал Герасимов заявил, что потери ВСУ на курском направлении превысили 76 тысяч наиболее подготовленных солдат и офицеров.
ВС России при освобождении Заречного зачистили район обороны ВСУ
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьУкраинаРоссияВалерий ГерасимовВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
