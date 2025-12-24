https://ria.ru/20251224/vsu-2064391214.html
ВСУ лишились возможности внезапной атаки, пишет Guardian
ВСУ лишились возможности внезапной атаки, пишет Guardian - РИА Новости, 24.12.2025
ВСУ лишились возможности внезапной атаки, пишет Guardian
ВСУ после нападения на Курскую область лишились возможности провести внезапную атаку, пишет газета Guardian. РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T16:04:00+03:00
2025-12-24T16:04:00+03:00
2025-12-24T16:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
украина
россия
валерий герасимов
владимир путин
вооруженные силы украины
курская область
украина
россия
курская область, украина, россия, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Украина, Россия, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
ВСУ лишились возможности внезапной атаки, пишет Guardian
Guardian: ВСУ лишились возможности внезапной атаки после Курской области