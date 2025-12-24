Рейтинг@Mail.ru
Постпред Венесуэлы рассказал, кто стоит за угрозами США Каракасу - РИА Новости, 24.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:44 24.12.2025
https://ria.ru/20251224/venesuela-2064212575.html
Постпред Венесуэлы рассказал, кто стоит за угрозами США Каракасу
Постпред Венесуэлы рассказал, кто стоит за угрозами США Каракасу - РИА Новости, 24.12.2025
Постпред Венесуэлы рассказал, кто стоит за угрозами США Каракасу
США угрожают Венесуэле вооруженным нападением, чтобы удовлетворить свои нефтяные корпорации, сообщил постпред Венесуэлы при ООН Самуэль Монкада. РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T01:44:00+03:00
2025-12-24T01:44:00+03:00
в мире
венесуэла
сша
каракас
дональд трамп
оон
conocophillips
exxon mobil
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1f/1963097546_0:133:1251:837_1920x0_80_0_0_c17a87ea452c1216f70e21479e56b6a1.jpg
https://ria.ru/20251224/monkada-2064210141.html
https://ria.ru/20251222/venesuela-2063730868.html
венесуэла
сша
каракас
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1f/1963097546_0:0:1252:938_1920x0_80_0_0_08515da34687e3545648b3cffa860b86.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венесуэла, сша, каракас, дональд трамп, оон, conocophillips, exxon mobil
В мире, Венесуэла, США, Каракас, Дональд Трамп, ООН, ConocoPhillips, Exxon Mobil
Постпред Венесуэлы рассказал, кто стоит за угрозами США Каракасу

Монкада: за угрозами США Каракасу стоят интересы нефтяных корпораций

© РИА Новости / Михаил Алаеддин | Перейти в медиабанкПрохожие на улице Каракаса
Прохожие на улице Каракаса - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в медиабанк
Прохожие на улице Каракаса. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ООН, 24 дек - РИА Новости. США угрожают Венесуэле вооруженным нападением, чтобы удовлетворить свои нефтяные корпорации, сообщил постпред Венесуэлы при ООН Самуэль Монкада.
"Правительство США угрожает вооруженным нападением на Венесуэлу, чтобы удовлетворить крупные нефтяные корпораций, в частности ConocoPhillips и ExxonMobil, которые являются пионерами в краже венесуэльской нефти", - сказал Монкада в ходе заседания СБ ООН.
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Постпред Венесуэлы назвал власти США угрозой
01:14
"По сути, это кровь за нефть. Кровь за нефть - это неблагородное предложение. Оно того не стоит и недопустимо", - добавил он.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о признании венесуэльского правительства "иностранной террористической организацией" и о полной блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее. Он пригрозил Венесуэле невиданным шоком, потребовав от Каракаса вернуть "украденные" у США нефть, землю и иные активы. Заявление прозвучало на фоне его обещаний в очень скором времени начать наносить удары по наркоторговцам на суше в рамках борьбы Вашингтона с наркотрафиком у берегов Центральной и Южной Америки.
Морской порт Ла-Гуайры на побережье Венесуэлы - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Венесуэла продолжает отправку нефти в США, заявил вице-президент
22 декабря, 06:01
 
В миреВенесуэлаСШАКаракасДональд ТрампООНConocoPhillipsExxon Mobil
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала