Постпред Венесуэлы рассказал, кто стоит за угрозами США Каракасу

ООН, 24 дек - РИА Новости. США угрожают Венесуэле вооруженным нападением, чтобы удовлетворить свои нефтяные корпорации, сообщил постпред Венесуэлы при ООН Самуэль Монкада.
"Правительство США угрожает вооруженным нападением на Венесуэлу, чтобы удовлетворить крупные нефтяные корпораций, в частности ConocoPhillips и ExxonMobil, которые являются пионерами в краже венесуэльской нефти", - сказал Монкада в ходе заседания СБ ООН.
"По сути, это кровь за нефть. Кровь за нефть - это неблагородное предложение. Оно того не стоит и недопустимо", - добавил он.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о признании венесуэльского правительства "иностранной террористической организацией" и о полной блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее. Он пригрозил Венесуэле невиданным шоком, потребовав от Каракаса вернуть "украденные" у США нефть, землю и иные активы. Заявление прозвучало на фоне его обещаний в очень скором времени начать наносить удары по наркоторговцам на суше в рамках борьбы Вашингтона с наркотрафиком у берегов Центральной и Южной Америки.
22 декабря, 06:01