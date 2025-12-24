Баскетбольный ЦСКА сменил владельца

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Московский баскетбольный клуб ЦСКА сменил владельца на компанию, учрежденную президентом клуба Андреем Ватутиным и экс-игроком команды Сергеем Таракановым, следует из данных Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).
Согласно базе данных, с 19 декабря 100% ООО "Профессиональный баскетбольный клуб ЦСКА" принадлежит автономной некоммерческой организации "Центр развития баскетбола "ЦВБП". Она была учреждена в мае 2025 года президентом и генеральным директором армейцев Андреем Ватутиным и экс-игроком столичной команды, олимпийским чемпионом 1988 года Сергеем Таракановым. Ранее клубом владели структуры компании ГМК "Норильский никель", включенные в санкционный список США. При этом компания остается генеральным спонсором баскетбольного ЦСКА.
ЦСКА является самым титулованным клубом России. Армейцы 29 раз становились чемпионами страны, 13 раз выигрывали Единую лигу ВТБ. Также "красно-синие" являются восьмикратными победителями Евролиги.