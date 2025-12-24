Рейтинг@Mail.ru
Баскетбольный ЦСКА сменил владельца - РИА Новости Спорт, 24.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Баскетбол. Евролига. Матч Химки - Олимпия - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Баскетбол
 
18:06 24.12.2025 (обновлено: 18:14 24.12.2025)
https://ria.ru/20251224/vatutin-2064433582.html
Баскетбольный ЦСКА сменил владельца
Баскетбольный ЦСКА сменил владельца - РИА Новости Спорт, 24.12.2025
Баскетбольный ЦСКА сменил владельца
Московский баскетбольный клуб ЦСКА сменил владельца на компанию, учрежденную президентом клуба Андреем Ватутиным и экс-игроком команды Сергеем Таракановым,... РИА Новости Спорт, 24.12.2025
2025-12-24T18:06:00+03:00
2025-12-24T18:14:00+03:00
баскетбол
спорт
сша
россия
сергей тараканов
андрей ватутин
цска
единая лига втб
https://cdnn21.img.ria.ru/images/143276/98/1432769861_0:0:3124:1757_1920x0_80_0_0_b6e6fa158988e351744913dc777ae443.jpg
https://ria.ru/20251224/demin-2064278172.html
сша
россия
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/143276/98/1432769861_98:0:2829:2048_1920x0_80_0_0_e034a263c9d88c311e8877d6618db549.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, сша, россия, сергей тараканов, андрей ватутин, цска, единая лига втб, евролига
Баскетбол, Спорт, США, Россия, Сергей Тараканов, Андрей Ватутин, ЦСКА, Единая Лига ВТБ, Евролига
Баскетбольный ЦСКА сменил владельца

Владельцем баскетбольного ЦСКА стала компания, учрежденная Ватутиным

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкБаскетбол. Евролига. Финал четырех. Матч ЦСКА - "Локомотив-Кубань"
Баскетбол. Евролига. Финал четырех. Матч ЦСКА - Локомотив-Кубань - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Московский баскетбольный клуб ЦСКА сменил владельца на компанию, учрежденную президентом клуба Андреем Ватутиным и экс-игроком команды Сергеем Таракановым, следует из данных Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).
Согласно базе данных, с 19 декабря 100% ООО "Профессиональный баскетбольный клуб ЦСКА" принадлежит автономной некоммерческой организации "Центр развития баскетбола "ЦВБП". Она была учреждена в мае 2025 года президентом и генеральным директором армейцев Андреем Ватутиным и экс-игроком столичной команды, олимпийским чемпионом 1988 года Сергеем Таракановым. Ранее клубом владели структуры компании ГМК "Норильский никель", включенные в санкционный список США. При этом компания остается генеральным спонсором баскетбольного ЦСКА.
ЦСКА является самым титулованным клубом России. Армейцы 29 раз становились чемпионами страны, 13 раз выигрывали Единую лигу ВТБ. Также "красно-синие" являются восьмикратными победителями Евролиги.
Российский баскетболист Бруклин Нетс Егор Демин - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Критиковавший Демина тренер "Бруклина" похвалил его за прогресс
Вчера, 11:13
 
БаскетболСпортСШАРоссияСергей ТаракановАндрей ВатутинЦСКАЕдиная Лига ВТБЕвролига
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Авангард
    Нефтехимик
    4
    3
  • Баскетбол
    Завершен
    Автодор
    Уралмаш
    73
    67
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Шанхайские Драконы
    Спартак Москва
    4
    3
  • Баскетбол
    Завершен
    МБА
    УНИКС
    84
    90
  • Волейбол
    Завершен
    Корабелка
    Динамо-Ак Барс
    0
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала