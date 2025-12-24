Между Стамбулом и Ереваном запустят прямые авиарейсы

СТАМБУЛ, 24 дек - РИА Новости. Турецкая авиакомпания Turkish Airlines с марта 2026 года планирует запустить рейсы между Стамбулом и столицей Армении Ереваном, сообщили РИА Новости в компании.
"С 11 марта наша компания запускает регулярное авиасообщение между Стамбульским аэропортом (IST) и Ереваном (аэропорт "Звартноц"). Стоимость билетов по самому дешевому тарифу (с ручной кладью до 8 килограммов - ред.) за полет туда-обратно - от 159 долларов", - сообщили в компании.
Самолет будет вылетать из Стамбула в 21.10 по местному времени, из Еревана - в 2.20, время в пути составит около двух с половиной часов.
На данный момент лишь турецкий лоукостер Pegasus выполняет рейсы между городами.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в середине декабря, что Анкара пойдет на "символические шаги" в процессе нормализации отношений с Ереваном в следующем году.
Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Сложные отношения между странами вызваны рядом обстоятельств, связанных с поддержкой Анкарой азербайджанской позиции по Карабаху и острой реакцией Турции на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в Османской империи. В Москве в январе 2022 года состоялась первая встреча спецпредставителей по процессу нормализации отношений между Арменией и Турцией - зампреда парламента Армении Рубена Рубиняна и экс-посла Турции в США Сердара Кылыча. Как сообщал МИД РФ, стороны в ходе переговоров проявили готовность вести диалог в конструктивном и неполитизированном ключе. Еще ряд встреч прошел в Вене.
Восьмого августа 2025 года по итогам встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне была принята декларация о парафировании министрами иностранных дел Армении и Азербайджана согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами. Ереван также согласился сотрудничать с США и третьими сторонами для создания "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания".
Названный маршрут подразумевает разблокирование транспортного сообщения между основной территорией Азербайджана и его эксклавной автономией в Нахичевани через территорию Армении. Как заявил Пашинян 9 августа, маршрут касается потенциальных нефте- и газопроводов, линий электропередачи и интернет-кабелей, а также железной дороги между Ереваном и Баку по приграничной с Ираном железнодорожной ветке. Существующая с советского времени магистраль проходит по северному берегу реки Аракс, в том числе через город Мегри в Сюникской области на юге Армении. В начале 1990-х годов движение на мегринском участке железной дороги, протяженность которого составляет около 45 километров, прервалось из-за вооруженного конфликта в Карабахе. Впоследствии пути на этом отрезке были разобраны, а дальше к востоку - затоплены при заполнении водохранилища Худаферинской ГЭС на иранской границе.
