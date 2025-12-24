Рейтинг@Mail.ru
Между Стамбулом и Ереваном запустят прямые авиарейсы - РИА Новости, 24.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:41 24.12.2025
https://ria.ru/20251224/turtsiya-2064462826.html
Между Стамбулом и Ереваном запустят прямые авиарейсы
Между Стамбулом и Ереваном запустят прямые авиарейсы - РИА Новости, 24.12.2025
Между Стамбулом и Ереваном запустят прямые авиарейсы
Турецкая авиакомпания Turkish Airlines с марта 2026 года планирует запустить рейсы между Стамбулом и столицей Армении Ереваном, сообщили РИА Новости в компании. РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T20:41:00+03:00
2025-12-24T20:41:00+03:00
армения
ереван
турция
ильхам алиев
реджеп тайип эрдоган
turkish airlines
никол пашинян
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/08/2015845470_0:333:3048:2048_1920x0_80_0_0_546d1681ebb4fda80d9716dd6dfcfe10.jpg
https://ria.ru/20251216/turtsija-2062391789.html
https://ria.ru/20251024/armeniya-2050454947.html
https://ria.ru/20251216/mid-2062284785.html
армения
ереван
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/08/2015845470_317:0:3048:2048_1920x0_80_0_0_071f251341093b40b8268b09494382fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
армения, ереван, турция, ильхам алиев, реджеп тайип эрдоган, turkish airlines, никол пашинян, в мире
Армения, Ереван, Турция, Ильхам Алиев, Реджеп Тайип Эрдоган, Turkish Airlines, Никол Пашинян, В мире
Между Стамбулом и Ереваном запустят прямые авиарейсы

РИА Новости: Turkish Airlines с марта запустит рейсы между Стамбулом и Ереваном

© AP Photo / Lefteris PitarakisСамолеты Turkish Airlines
Самолеты Turkish Airlines - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
Самолеты Turkish Airlines. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СТАМБУЛ, 24 дек - РИА Новости. Турецкая авиакомпания Turkish Airlines с марта 2026 года планирует запустить рейсы между Стамбулом и столицей Армении Ереваном, сообщили РИА Новости в компании.
"С 11 марта наша компания запускает регулярное авиасообщение между Стамбульским аэропортом (IST) и Ереваном (аэропорт "Звартноц"). Стоимость билетов по самому дешевому тарифу (с ручной кладью до 8 килограммов - ред.) за полет туда-обратно - от 159 долларов", - сообщили в компании.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Эрдоган анонсировал "символические шаги" в отношениях с Арменией
16 декабря, 14:57
Самолет будет вылетать из Стамбула в 21.10 по местному времени, из Еревана - в 2.20, время в пути составит около двух с половиной часов.
На данный момент лишь турецкий лоукостер Pegasus выполняет рейсы между городами.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в середине декабря, что Анкара пойдет на "символические шаги" в процессе нормализации отношений с Ереваном в следующем году.
Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Сложные отношения между странами вызваны рядом обстоятельств, связанных с поддержкой Анкарой азербайджанской позиции по Карабаху и острой реакцией Турции на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в Османской империи. В Москве в январе 2022 года состоялась первая встреча спецпредставителей по процессу нормализации отношений между Арменией и Турцией - зампреда парламента Армении Рубена Рубиняна и экс-посла Турции в США Сердара Кылыча. Как сообщал МИД РФ, стороны в ходе переговоров проявили готовность вести диалог в конструктивном и неполитизированном ключе. Еще ряд встреч прошел в Вене.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Тема геноцида перестала быть неприкосновенной в Армении, заявила Захарова
24 октября, 18:30
Восьмого августа 2025 года по итогам встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне была принята декларация о парафировании министрами иностранных дел Армении и Азербайджана согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами. Ереван также согласился сотрудничать с США и третьими сторонами для создания "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания".
Названный маршрут подразумевает разблокирование транспортного сообщения между основной территорией Азербайджана и его эксклавной автономией в Нахичевани через территорию Армении. Как заявил Пашинян 9 августа, маршрут касается потенциальных нефте- и газопроводов, линий электропередачи и интернет-кабелей, а также железной дороги между Ереваном и Баку по приграничной с Ираном железнодорожной ветке. Существующая с советского времени магистраль проходит по северному берегу реки Аракс, в том числе через город Мегри в Сюникской области на юге Армении. В начале 1990-х годов движение на мегринском участке железной дороги, протяженность которого составляет около 45 километров, прервалось из-за вооруженного конфликта в Карабахе. Впоследствии пути на этом отрезке были разобраны, а дальше к востоку - затоплены при заполнении водохранилища Худаферинской ГЭС на иранской границе.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
В МИД прокомментировали армяно-американский проект "маршрута Трампа"
16 декабря, 08:01
 
АрменияЕреванТурцияИльхам АлиевРеджеп Тайип ЭрдоганTurkish AirlinesНикол ПашинянВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала