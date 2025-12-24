Рейтинг@Mail.ru
"Геоскан" впервые в России применил ИИ для оценки лесовосстановления
24.12.2025
"Геоскан" впервые в России применил ИИ для оценки лесовосстановления
"Геоскан" впервые в России применил ИИ для оценки лесовосстановления
2025
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Специалисты компании "Геоскан" впервые в России применили искусственный интеллект для оценки результатов лесовосстановления по данным, полученным с беспилотников, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
"Компания "Геоскан" выполнила первый в России проект по оценке результатов лесовосстановления с применением беспилотной авиационной системы (БАС) и программного обеспечения "Бор" с искусственным интеллектом. Работы прошли в Анивском лесничестве Сахалинской области на территории, которая на сегодняшний день отличается полной транспортной недоступностью", - говорится в сообщении.
Сложности в оценке были связаны с тем, что после посадки лесных культур дорогу к участкам размыло тайфуном. Кроме того, она была перекрыта в результате ветровалов, а территория заросла высоким бамбучником. Также сложности для обследования создавали крутые склоны. При этом данные о границах и площади посадок были устаревшими и неточными, отметили в пресс-службе. Предварительный анализ спутниковых данных подтвердил существенные расхождения между фактическими границами лесных культур и имеющимися записями, рассказали там.
Для аэрофотосъемки использовались беспилотники "Геоскан 201", классификация и подсчет растительности были выполнены в разработанном "Геосканом" программном комплексе "Бор", который использует нейросетевые технологии. С помощью алгоритмов искусственного интеллекта удалось выявить отдельные деревья, определить породы, рассчитать высоты и диаметры, выделить реальные границы участков и классифицировать растительность по категориям. Общая площадь проанализированного участка превысила 860 гектаров.
Как сообщила руководитель направления применения беспилотных авиационных систем в лесном хозяйстве компании "Геоскан" Екатерина Лысун, использование дронов в сочетании с ИИ дает возможность обследовать недоступные и удаленные участки, а также устранить влияние субъективной оценки таксационных характеристик, которая часто проводится методом визуального осмотра.
"Более того, такой метод позволяет значительно сократить сроки и трудозатраты, исключает человеческий фактор и снижает стоимость работ по сравнению с традиционными методами. Программный комплекс "Бор", изначально разработанный Геосканом для таксации лесов, может применяться для оценки результатов всех видов лесохозяйственных мероприятий", - приводит пресс-служба слова Лысун.
Ортофотопланы, созданные в рамках работ, не только стали источником сведений для Агентства лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области, но и пополнили базу данных региональной информационной системы "Цифровой двойник Сахалинской области".
